Criticado por Trump, juiz autoriza muro na fronteira

O Juiz Federal Distrital Gonzalo Curiel, uma vez criticado por Trump pela descendência latina, suspendeu um dos possíveis obstáculos na cruzada do Presidente pela construção de um muro ao longo de toda a fronteira dos EUA com o México. A decisão ocorreu na terça-feira (27), quando o magistrado determinou que a administração atual tem a autoridade de ignorar diversas leis defensoras do meio-ambiente e outras regulamentações para iniciar a construção da polêmica estrutura.

A ordem de 100 páginas de Curiel, filho de imigrantes mexicanos, não significa que a construção do muro comece imediatamente, pois o Congresso ainda tem que autorizar a liberação de verba para a obra bilionária. Enquanto espera, o Departamento de Defesa Nacional (DHS) tem construído diversos protótipos em San Diego (CA), onde foi apresentada a ação judicial que o Juiz rejeitou. Ainda assim, a decisão representa uma vitória para a administração atual que tenta conseguir verba para a construção; a base da campanha eleitoral de Trump. Na noite de terça-feira (27), o Presidente comemorou “a grande vitória” postando no Twitter que “o projeto importante pode seguir em frente”.

A decisão de Curiel deixou poucas dúvidas que o DHS possui autoridade ampla para emitir isenções (waivers, em inglês), ou seja, ignorar um pacote de leis aprovado pelo Congresso entre meados da década de 90 e 2000 para construir o polêmico muro. A determinação judicial citou ponto a ponto as acusações de abuso de autoridade apresentadas contra o DHS e rejeitou todas elas.

O magistrado tornou-se o centro da atenção nacional quando ele julgava o caso contra a Universidade Trump, provocando a ira do Presidente. O caso foi resolvido através de um acordo logo depois que Trump venceu a presidência do país. Em junho de 2016, o Presidente postou no Twitter que Curiel, nascido na Indiana, estava contra ele porque era filho de mexicanos. Na decisão de terça-feira (27), o magistrado frisou que o muro na fronteira é polêmico durante a administração atual, mas que isso não foi um fator que influenciou a determinação.

“O tribunal tem a consciência de que o assunto das ações judiciais, barreiras na fronteira, é o tema de um debate político acirrado entre os Estados Unidos e a República do México com relação à necessidade, eficácia e a fonte de verba para tais barreiras”, escreveu Curiel. “Nesta revisão do caso, a Corte não pode e não leva em consideração se a decisão de construir ou não tais barreiras na fronteira é politicamente brilhante ou prudente”.