“Cruzeirense” morre de falência dos órgãos em New Jersey

Victor Rivera Flores sentiu-se mal na noite de terça-feira (22) e foi levado ao Hospital Universitário (UMDNJ), em Newark

Na sexta-feira (25), a comunidade brasileira no bairro do Ironbound, em Newark, perdeu um dos seus membros mais populares, Victor Rivera Flores, de 77 anos. Ele nasceu em Santa Cruz, Bolívia, mas ainda na juventude viveu em São Paulo e residiu durante muitos anos em Belo Horizonte (MG). Na capital mineira, ele teve filhos, aprendeu português perfeitamente e a torcer ardentemente pelo time de futebol Cruzeiro. A paixão pelo clube fez com que ele ganhasse o apelido de “Cruzeirense” na comunidade em New Jersey.

Segundo amigos, Victor sentiu-se mal na noite de terça-feira (22) e pediu para ser levado ao Hospital Universitário (UMDNJ). No local, a equipe médica de plantão constatou que ele sofria de problemas na vesícula e que, portanto, precisava ser operado. O problema é quer ele portava um marca-passo, portando, sendo necessária a autorização da família, a qual foi concedida. Durante a cirurgia, o paciente sofreu falência múltipla de órgãos. Na sexta-feira (25), os aparelhos que mantinham Flores vivo foram desligados e ele veio a falecer.

A falência múltipla de órgãos ou disfunção de múltiplos órgãos é uma condição em que dois ou mais órgãos ficam com suas funções comprometidas, a ponto de que o equilíbrio do corpo não pode mais ser mantido sem intervenção. A principal causa do quadro é a sepse ou septicemia, mas há casos de falência provocados por traumas, queimaduras, pancreatite, síndromes de aspiração, doenças autoimunes, eclampsia e envenenamento. Quanto maior é o número de órgãos comprometidos, maior é a chance de morte por disfunção de múltiplos órgãos. Se 2 órgãos são comprometidos, a mortalidade é de 60%. Se a falência é de 3 órgãos, a taxa sobe para 85%, e no caso de 4 órgãos, 100%.

Victor morava há 27 anos nos Estados Unidos, em Newark, e trabalhou durante muitos anos na construção civil. Ele deixou os filhos Whashington Flores, casado com Claudirene, Marcelo Rivera Flores, Wharley Carneiro Rivera, Mariana Neves Rivera, casada com Igor, e Paulo César Flores (falecido), irmão de Victória e Maria Flores no Brasil; além de 8 netos, sobrinhos e muitos amigos.

. Funeral e visitação:

Na quarta-feira (30), das 7:00 pm às 9:00 pm, o funeral de Victor Rivera Flores será realizado na Buyus Funeral Home, na 426 Lafayette St., esquina com a Wilson Avenue. Posteriormente, o corpo será cremado e as cinzas entregues aos familiares.