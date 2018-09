Cruzeiro e Palmeiras decidem quem será um dos finalistas da Copa do Brasil

De volta à liderança do Brasileirão, o São Paulo defende a primeira colocação sábado, no Morumbi, diante do América-MG. Éverton sentiu um desconforto na coxa esquerda e ainda é dúvida para a partida.

No domingo, o Grêmio recebe o Ceará, em Porto Alegre. O Vozão faz campanha digna de G-4 no returno do Campeonato e busca os pontos necessários para se livrar do risco do rebaixamento.

Também no domingo, o Corinthians encara o Internacional, que luta para voltar à liderança. O Colorado ainda espera contar com Paolo Guerrero este ano. Os advogados do jogador deram a última cartada para tentar liberação do centroavante em 2018, após punição por doping quando estava a serviço da seleção peruana.

Fechando o final de semana, o Mineirão é palco para Cruzeiro e Santos, às 18h.

Na segunda-feira, o Fluminense vai a Chapecó pegar a Chapecoense. A maior esperança de gols do tricolor carioca, Pedro, vai operar o joelho e só volta a jogar em 2019.

O grande destaque da semana vai para o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras pela segunda partida das semis da Copa do Brasil. Os mineiros venceram a primeira partida em São Paulo por 1 a 0 e levam a vantagem para o Mineirão. O vencedor desse confronto encarará Corinthians ou Flamengo nas finais.