Crystal Fonseca fará comício no Ironbound

A candidata à vereadora discursará sobre a plataforma que planeja implantar no Bairro Leste

Na quinta-feira (26), das 6:00 pm às 8:00 pm, Crystal Fonseca, candidata ao cargo de vereadora do bairro do Ironbound, em Newark, fará um comício no Club Azores. Durante o evento, ela abordará as prioridades da comunidade, responderá perguntas de interesse público e discutirá ideias para todos possam trabalhar juntos na melhoria da qualidade de vida de todos os residentes no East Ward. Além disso, Fonseca discursará sobre a plataforma que planeja implantar na região.

“Eu juro e comprometo-me a em proteger todos os residentes do Bairro Leste, acrescentar a presença e vigilância da polícia comunitária. Os nossos residentes não devem ter medo e nem receio de caminhar pelas ruas e estarem sujeitos a serem roubados ou atacados! Além disso, haverá a implantação de regras que manterão tolerância zero com relação à armas e violência provocada por gangues”, diz Fonseca num de seus panfletos.

“Continuar defendendo em nome de todas as escolas públicas da cidade de Newark para que todos os alunos tenham a “oportunidade verdadeira” na qualidade de educação enquanto participando de suas escolas comunitárias”, acrescentou. “Tenho 15 anos de experiência no governo municipal, portanto, farei com que ele seja efetivo e eficiente para que assim todos os residentes recebam os serviços merecidos. Irei trabalhar com os residentes do Bairro Leste para criar um Ironbound melhor, principalmente, fortalecer a nossa comunidade. Os nossos residentes devem sentir, não importando onde seja a residência, que eles são a nossa prioridade”.

Fonseca cursou a Saint Peter’s University onde concluiu o Bacharelado em Ciência Política e Sociologia. Posteriormente, ela iniciou o Mestrado em Assuntos Urbanos & Educação no Hunter College e planeja concluir o curso na Rutgers University. Atualmente, ela é membro eleito do Conselho Educacional desde 2015 e atua como chefe do Comitê Financeiro nos últimos 3 anos, além de membro do Governo, Engajamento Comunitário. Crystal também atuou como vice-presidente do Conselho Educacional e chefe do Comitê Legal, servindo previamente como vice-chefe do Comitê Democrático do Bairro Central. Constantemente, ela interage com escolas, grupos comunitários, igrejas e famílias. Nas horas vagas, sua família é prioridade e atua como mentora de jovens na igreja que frequenta.

Crystal concorre à posição de vereadora contra o atual Vereador Augusto Amador, que tentará a reeleição em maio de 2018, na mesma chapa que a candidata Gayle Chanefield Jenkins, que disputa o cargo com o atual prefeito de Newark, Ras Baraka, que também tenta a reeleição este ano.

O Club Azores fica localizado na 142 Wilson Avenue, no bairro de Ironbound, em Newark.