Culpados! Assessores de Christie são sentenciados pelo “Bridgegate”

Bridget Kelly foi condenada a 18 meses e Bill Baroni a 2 anos de prisão por sabotarem o tráfego na ponte George Washington

Na quarta-feira (29), dois membros da administração Christie foram considerados culpados no escândalo político que tornou-se conhecido como Bridgegate. Bridget Anne Kelly, de 44 anos, ex-assistente top do governador cujo e-mail “é hora de alguns problemas no tráfego” tornou-se o pivô da investigação federal, foi sentenciada a 18 meses de prisão. Já Bill Baroni, de 45 anos, ex-diretor executivo interino do Port Authority of New York & New Jersey, foi condenado a 2 anos de detenção em audiência separada perante a Juíza Distrital Susan D. Wigenton, em Newark.

Ambos foram sentenciados a 500 horas de serviço comunitário. Eles permanecerão em liberdade enquanto apelam as sentenças.

“Esse caso foi e é sobre o abuso de poder”, declarou a juíza durante a audiência, que durou todo o dia, abordando o que ela percebeu como a cultura “quem não for meu amigo é meu inimigo” que prevalece em Trenton.

“Eu realmente acredito que você se envolveu numa cultura que perdeu o rumo”, disse Wigenton a Kelly. “Você usou a sua posição para vingança política”.

Kelly e Baroni foram condenados em novembro por fraude e conspiração em relação ao escândalo que comprometeu a imagem da administração Christie e prejudicou a sua campanha eleitoral à presidência dos EUA. Ambos foram acusados de fecharem propositalmente as faixas da ponte George Washington em Fort Lee. O plano era provocar um engarrafamento gigantesco em represália ao fato de o Prefeito Mark Sokolich, representante do município onde fica localizada uma das cabeceiras da ponte, não apoiar o governador republicano à reeleição.

“O uso do poder governamental em uma ponte de propriedade pública para criar engarrafamento numa cidade para simplesmente prejudicar uma pessoa”, disse o promotor público assistente, Lee Cortes Jr. “Essas são ações tiradas de um livro de estórias sobre algum ditador de uma república da banana. É incompreensível que tal ação tenha ocorrido aqui nos Estados Unidos”.