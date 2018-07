Cuomo abandona plano de túnel que ligaria NY a CT

O “Long Island Sound” é um estuário com muito tráfego e ecossistema abundante

A administração do Governador Andrew Cuomo abandonou o projeto de construção de um túnel sob o “Long Island Sound”; um estuário que banha o litoral de Long Island (NY) e o estado de Connecticut. Na quinta-feira (28), o comissário do Departamento de Transportes (DOT), Paul Karas, informou a decisão de não seguir adiante com o plano de construir um túnel que ligaria os litorais de Westchester e Long Island ou Nova York a Connecticut.

Karas não detalhou o porquê da desistência do projeto. Um estudo calculou que o custo da obra giraria em torno de US$ 55 bilhões.

O projeto recebeu críticas de residentes e autoridades locais em Long Island e Westchester que demonstraram preocupação sobre como o túnel impactaria o tráfego na região. O secretário executivo do Condado de Westchester, George Latimer, considerou a decisão de abandonar o projeto “boas novas”.