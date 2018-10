Cuomo ainda lidera Molinaro a 3 semanas das eleições em NY

O governador democrata está à frente entre 58% dos eleitores registrados contra 35% dos apoiadores do candidato oponente

Com menos de 3 semanas das eleições para governador em New York, Andrew Cuomo continua a liderar com vantagem o oponente Marc Molinaro, revelou a pesquisa realizada pela Quinnipiac University, na manhã de quinta-feira (18). Cuomo, o atual governador (D-NY), tenta a 2º reeleição, está à frente de Molinaro, executivo do Condado de Duchess, pela margem de 58% a 35%, com 5% de indecisos, entre os prováveis eleitores. Em julho, Cuomo liderava o candidato oponente por 57% contra 31%, conforme estudo realizado pela mesma entidade.

“Concorrer num estado de maioria democrata contra o Governador Andrew Cuomo, que ocupa o cargo há 2 termos seguidos e com mais verba de campanha, a falta de popularidade do executivo do Condado de Duchess, Marc Molinaro, será um obstáculo imenso para transpor a menos de três semanas até o dia das eleições”, disse a analista Mary Snow, da Quinnipiac University.

A pesquisa de quinta-feira (18) não incluiu os 3 candidatos menores que também estão na disputa, a ex-prefeita de Syracuse, Stephannie Miner, da nova chapa “Serve América Movement”, Howie Hawkins, do Partido Verde, e Larry Sharpe. A vantagem de Cuomo contra Molinaro, ainda conforme a pesquisa, é de 77% contra 13% em New York City. O atual governador também lidera por 7% nos subúrbios, enquanto Molinaro assume a liderança de 52% contra 41% no norte do estado.

Num estado que é composto por 2 para cada eleitor democrata registrado, Cuomo tem 88% dos votos democratas e 54% dos independentes. Molinaro, que possui somente US$ 250 mil de verba restante em sua campanha, em contraste com US$ 9.3 milhões de Cuomo, é o preferido entre 88% dos eleitores republicanos.

A disputa é mais acirrada entre os eleitores brancos, com Cuomo liderando por 48% contra 46%. A pesquisa também revelou que 17% dos apoiadores de Cuomo disseram que poderiam mudar de ideia antes de irem às urnas em 6 de novembro, enquanto 6% dos apoiadores de Molinaro dizendo que ainda não se decidiram. Pouco mais da metade dos entrevistados, 51%, disseram ter uma visão favorável de Cuomo, contra 40% que pensam o contrário. Já 48% dos eleitores não possuem opinião formada sobre Molinaro. Entre estes, 28% possuem uma visão favorável dele e 22% pensam o contrário.