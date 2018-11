Cuomo defende construção de 3º túnel entre NY e NJ

O Governador levou uma equipe de jornalistas ao local e mostrou a precariedade dos 2 túneis centenários atuais que ligam os dois estados

Observando do alto de um bueiro o túnel que conecta New Jersey a Penn Station (NY), a estação de transportes públicos mais movimentada dos EUA, o Governador Andrew Cuomo enviou uma mensagem ao Presidente Donald Trump.

“Eu espero que quando o Presidente veja esse vídeo, observe os danos e entenda que você está falando da região nordeste dos Estados Unidos, certamente, nós não estamos falando de uma estação do metrô aqui. Eu espero que ele entenda a mensagem”, disse Cuomo referindo-se ao dirigente da nação.

Os dois túneis que conectam New Jersey a Penn Station já estavam literalmente “caindo aos pedaços” mesmo antes que o furacão Sandy os enchesse de água salgada. A Amtrak é proprietária dos túneis, mas eles na maioria das vezes transportam passageiros de New Jersey para seus empregos em Manhattan (NY) ou trens da NJ Transit. A companhia não sabe ainda quantos anos ainda restam antes que partes dos túneis ou ambos tenham que ser fechados para reparos. Talvez uma década, talvez menos. Entretanto, especialistas explicam que, se os túneis tiverem que ser fechados antes que um 3º seja construído, a capital financeira da nação poderá cair em recessão econômica.

No momento, o obstáculo principal é Trump, pois a administração atual cancelou o compromisso do governo federal em compartilhar com a Amtrak a verba para a construção do 3º túnel e os dois estados. O Departamento de Transporte tem criados múltiplos obstáculos burocráticos no projeto orçado em US$ 13 bilhões. Os ativistas depositam a esperança na possibilidade de os democratas conquistarem parte ou todo o Congresso. Enquanto isso, Cuomo está preparando uma mensagem de vídeo para o Presidente e levando a imprensa em excursões nos túneis na calada da noite.

Na madrugada de quarta-feira (21), um grupo de repórteres entrou em duas caminhonetes estacionadas em frente ao Madison Square Garden e rumaram para New Jersey. Após a apresentação realizada atrás de um posto de gasolina em North Bergen, o grupo embarcou na carroceria aberta de um caminhão adaptado e entrou na subestação, quase à meia-noite. A visita ao local contrastou com a posição assumida por Cuomo em 2015, quando ele declarou: “Este não é o meu túnel!” Um repórter perguntou a ele se este era o túnel dele agora.

“Não, tecnicamente, ele (o túnel) pertence a Amtrak”, respondeu o Governador. “Seria fácil, mas irresponsável, eu dizer que isso não é problema meu”, concluiu.