Cuomo lidera com vantagem disputa contra Molinaro em NY

O governador democrata tenta o 3º mandato contra o oponente republicano Marc Molinaro

Com pouco mais de 1 mês antes das eleições, o Governador Andrew Cuomo apresenta uma longa liderança sobre o oponente republicano, Marc Molinaro, revelou uma pesquisa realizada pelo Siena College, na segunda-feira (1). Cuomo lidera Molinaro, executivo do Condado de Duchess, pela margem de 50% contra 28% entre os eleitores, incluindo 4 outros candidatos, incluindo a atriz Cynthia Nixon, que perdeu para o Governador nas eleições primárias democratas, conquistando apenas 14% dos votos.

Nixon, que possui o apoio de 10% do eleitorado, poderia estar fora da disputa eleitoral nessa semana, caso o Partido das Famílias Trabalhadoras (WFP) decida durante um encontro mantê-la nas urnas ou substituí-la por Cuomo ou outro candidato menos conhecido. Aproximadamente, 56% dos entrevistados não sabiam quem era Molinaro; em contraste com 71% em junho. Na disputa, Cuomo lidera Molinaro com 56% contra 38%, conforme a pesquisa.

“Cinco semanas é um tempo longo no mundo das campanhas”, disse o especialista Steven Greenberg, do Siena College. “Entretanto, Molinaro permanece desconhecido por mais da metade dos eleitores, fica muito atrás de Cuomo no quesito dinheiro e enfrenta um eleitorado com mais de o dobro democrata que republicano num estado azul (liberal) que não se tornou vermelho (conservador) desde 2002”.

Na disputa para Procuradora Pública Estadual, Letitia James, uma democrata, lidera o republicano oponente Keith Wofford, um advogado corporativo, pela margem de 50% contra 36%, considerada a mais acirrada nas disputas estaduais. Ambos tentam se tornar o primeiro procurador de justiça negro. Além disso, Letitia seria também a primeira mulher eleita para o cargo, após Bárbara Underwood ter assumido a oposição com a saída abrupta de Eric Scheinerman, em maio, em decorrência da denúncia que ele teria agredido uma mulher com quem manteve um relacionamento amoroso.

O Controlador Público Estadual Thomas DiNapoli lidera o republicano Jonathan Trichter pela margem de 58% contra 26%, apesar de mais de 60% dos nova-iorquinos não conhecerem DiNapoli, que atuou na função durante 11 anos. Quase 90% dos nova-iorquinos não conhecem Trichter.