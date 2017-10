Curso on-line grátis reforça regras do Novo Acordo Ortográfico

A Plataforma Saberes oferece certificados oficiais para qualquer cidadão interessado

Aprender as regras do Novo Acordo Ortográfico pode ser um desafio para quem já saiu da escola e não tem mais contato direto com a gramática. Por isso, o Instituto Legislativo Brasileiro lançou, via plataforma Saberes, o Conhecendo o Novo Acordo Ortográfico – Turma 02 A, que ensina as novas diretrizes da Língua Portuguesa.

Pela plataforma de ensino a distância, qualquer pessoa pode ter acesso às aulas on-line, que são gratuitas.

Além das regras de acentuação, uso do hífen e do trema, o conteúdo, dividido em dois módulos, traz ainda informações sobre o português no mundo e um histórico das mudanças na ortografia. A carga horária é de 20 horas.

O conteúdo é apresentado em vídeos, textos e exercícios, que também podem ser baixados e impressos. Para receber o certificado, o interessado precisa fazer uma prova objetiva. Ao final, quem atingir a nota mínima de 70 pontos recebe o certificado.

A inscrição é feita pela internet (https://saberes.senado.leg.br/login/index.php). Após o cadastro, um e-mail de confirmação é enviado. A partir daí, o aluno tem acesso ao material do curso por até 60 dias.

A plataforma Saberes foi criada em 2009 para atender à demanda de servidores federais das casas legislativas, mas também é aberta para os demais cidadãos.