Dallas avalia emissão de IDs para indocumentados

A prefeitura está analisando modelos diferentes de cédulas de identidade (IDs) usados em outras cidades nos EUA

O prefeito de Dallas, Mike Rawlings, espera que a cidade possa oferecer cédulas de identificação (IDs) a todos os residentes que “acreditam que Dallas seja o lar deles”, incluindo os imigrantes indocumentados. Na terça-feira (21), Rawlings anunciou o projeto municipal sobre as cédulas de identidade, nas quais constariam fotografia, nome e endereço. O pronunciamento coincidiu com o “Dia de Ação Migratória das Cidades”, um evento organizado pela Conferência dos Prefeitos dos EUA.

Os IDs municipais ajudariam os imigrantes que não possuem acesso a outros tipos de documentos de identificação para o saque de cheques, busca de emprego; obter cartões de bibliotecas e acesso a outros serviços municipais. Os IDs oferecem a possibilidade de abertura de contas bancárias, assim como se identificarem para a polícia, disse Liz Cedillo Pereira, que lidera o Escritório de Assuntos dos Imigrantes e Recepção das Comunidades.

“Nós revisaremos as diferentes formas de identificação disponíveis (em todo o país) e estudar como elas funcionam”, disse ela. No estágio preliminar, não é claro que, se algum, requerimento específico que algum residente deve cumprir para obter o ID.

Programas de identificação para imigrantes indocumentados foram lançados inicialmente em New Haven (Conn.), em julho de 2007, e estão agora disponíveis em cidades incluindo San Francisco, Los Angeles, Nova York e Washington. Tradicionalmente, tais IDs provocaram a oposição de críticos conservadores que alegaram que o documento permitiria a votação ilegal, roubo de identidade ou que comprometeria a segurança pública se as cédulas se parecessem demais com as carteiras de motorista. Já outros críticos alegam que o documento incentiva a imigração ilegal.

“A nossa cidade deve ser aberta, mas também vigilante”, rebateu Rawlings, frisando que 1 quarto da população atual de Dallas (TX) nasceu no exterior. “Nós compreendemos que a ansiedade é alta”, acrescentando que, ao final de uma missão comercial em 2016 na Cidade do México, ele percebeu que Dallas precisava fazer mais para envolver os imigrantes mexicanos na economia.