Day McCarthy alega ter levado “facada e martelada” na cabeça

A autodenominada “socialite” postou um vídeo da suposta agressão no Instagram

Desaparecida das redes sociais, a capixaba Dayane Lopes, conhecida como “Day McCarthy”, postou um Instagram um vídeo no qual alega ter levado “marteladas e facadas” na cabeça e pescoço desferidas por uma suposta mulher que ela brigou. A brasileira chamou a atenção na internet depois que debochou de Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. A menina sofre de uma doença congênita. O segundo alvo dela foi o filho da apresentadora Ana Hickman, Alexandre, quando o menino tinha 3 anos de idade. Em um vídeo postado no Facebook, McCarthy põe em dúvida a sexualidade da criança. Em outro vídeo, ela alega ter visto a cantora Anitta consumir drogas.

. Ataque a filhos de famosos:

Entretanto, o caso que mais impressionou os internautas foi o comentário feito pela “socialite” sobre Titi Gagliasso, filha do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. No vídeo gravado por McCarthy, também postado no Facebook, ela chama a menina, adotada na África, de “macaca”, entre outras ofensas. Os comentários racistas e covardes contra a menina provocaram revolta na rede social. Na ocasião, Bruno e Giovanna prometeram que processariam McCarthy por racismo.

Já no vídeo postado na segunda-feira (22) no Instagram, McCarthy aparece “ensanguentada”, alegando que havia sido agredida por outra mulher.

“Eu sofri um golpe de martelo e faca na cabeça. Eu estou sangrando; o sangue tá saindo”, disse ela no vídeo. “Essa mulher tem que ir pra cadeia. Eu estou cansada dessa perseguição”, continuou ela, sem explicar o motivo da suposta agressão.

“A pessoa querer me filmar pra postar na internet tudo bem, mas continuar com essa violência? Olha o meu pescoço gente. Comecei a dar porrada nela. Nisso, ela pegou a faca e cortou um pouquinho do meu braço e eu machuquei meu pé em um caco de vidro que estava no chão”, acrescentou sem sentido.

. Internautas desconfiam:

Alguns internautas desconfiaram da estória postada por McCarthy; questionando se agressão realmente tenha ocorrido e a veracidade do sangue na testa, bochechas e pescoço da autodenominada “socialite”.

“Que esta parecendo mentira está fora que uma martelada na cabeça ela não estaria nem falando desse jeito, né. Acho um absurdo (as) pessoas fazerem coisas de tal tipo pra ganhar ibope e se aparecer. Quem sabe uma hora apanha de verdade que sangue é esse meio transparente sem cor”, postou a internauta jackelinetanaka no Instagram.

“Não sei por que, pois eu não acredito nela. Isso pode ser maquiagem”, postou leane1406araujo, também no Instagram.