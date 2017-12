Day McCarthy polemiza novamente ao queimar a Bíblia

Pouco mais de um mês após as ofensas racistas contra Titi, filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, a brasileira Day McCarthy voltou a ser assunto nas redes sociais. A polêmica dessa vez envolve religião. No vídeo que circula nas redes sociais, a mulher queima a Bíblia.

”Um salmo para os crentes que falaram que eu não sou filha de Deus, que eu sou uma pessoa do demônio. Vou ler um salmo para vocês”, diz ela no início do vídeo. Em seguida, após ler trecho do Salmo 91, ela rasga e queima o livro. ”Crente merda, crente lixo, queima no inferno suas pestes, capeta”, encerra.

Day McCarthy é conhecida na internet por ofender famosos, mas ganhou notoriedade em todo o país após, no fim de novembro, chamar Titi de “macaca, com cabelo de pico de palha e nariz de preto horrível”. Na ocasião, Bruno Gagliaso registrou Boletim de Ocorrência denunciando a brasileira, que mora no Canadá.

McCarthy deve responder à Justiça por três crimes: injúria racial, difamação e injúria. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar o caso. As informações são do Correio Brasiliense.

Confira o video:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=u3ptSEsFymA