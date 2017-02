Decreto de Trump na imigração perde apelação na justiça

Painel decide que o Governo não apresentou evidências que cidadãos dos países incluídos no decreto tenham efetuado qualquer ataque terrorista nos EUA

Na quinta-feira (9), a Corte de Apelações do 9º Circuito decidiu unanimemente manter a suspensão do decreto de lei que impede temporariamente a entrada nos EUA de cidadãos de 7 países muçulmanos e suspende indefinidamente o programa de refugiados sírios. O painel formado por 3 juízes concordou em manter a decisão de um tribunal de instância inferior que impede a administração Trump de aplicar a ordem. A derrota do atual presidente no tribunal é a mais significativa desde que ele assumiu o cargo há poucas semanas.

Os magistrados rejeitaram os argumentos do Departamento de Justiça contra a decisão de suspensão. “Nós consideramos que o Governo não demonstrou mérito nos termos da apelação e nem que a suspensão do decreto de lei causaria dano irreparável, portanto, negamos o pedido de apelação”, escreveram os três juízes no documento de 29 páginas.

Como de costume, o Presidente Trump respondeu a decisão judicial postando uma mensagem no Twitter: “Vejo você no tribunal, a segurança da nossa nação está em perigo!”

O caso “Washington contra Trump” é a ação judicial mais proeminente que desafia o decreto de lei do presidente na imigração. Entre as várias emendas, o decreto suspende o programa de refugiados por 120 dias, barra indefinidamente os refugiados sírios e impede por 3 meses a entrada nos EUA de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos. A proibição de entrada nos EUA vigorou imediatamente, provocando caos nos aeroportos internacionais nos EUA, pois inúmeros passageiros estavam em trânsito.

A administração Trump alegou que a ordem visa manter a segurança nacional, defendendo ser necessária enquanto são revistos os procedimentos de segurança nos pontos de entrada da nação. Entretanto, esse argumento não convenceu os três juízes, que enfatizaram a falta de provas oferecida pelos advogados do Departamento de Justiça durante a argumentação oral realizada na quarta-feira (8).

“O Governo não apresentou evidências de que cidadãos dos países incluídos no decreto tenham efetuado qualquer ataque terrorista nos Estados Unidos”, escreveu o painel. “Ao invés de apresentar evidências que expliquem a necessidade da ordem executiva, o Governo assumiu a posição de que nós não devemos revisá-la de forma alguma”.

“Nós discordamos”, acrescentaram os magistrados.

Os promotores públicos democratas do estado de Washington e Minnesota apresentaram a ação judicial contra o decreto de Trump. Durante a argumentação oral eles alegaram que a ordem prejudicaria a economia dos estados e a base de impostos ao impedir que os imigrantes que não são cidadãos americanos viagem. Eles também argumentaram que o decreto viola a 1ª Emenda Constitucional de liberdade de religião e a 14ª Emenda Constitucional de igualdade de proteção, pois focaliza somente os muçulmanos.

O painel frisou que o decreto de lei impacta o sistema de ensino superior de Washington e Minnesota, determinando que a interrupção para os alunos estrangeiros e professores justificou a intervenção.

“Esta é uma grande vitória para o estado de Washington”, disse o Procurador Público Geral Bob Ferguson durante uma coletiva de imprensa. “Nós somos uma nação de leis e, como dizíamos desde o primeiro dia, essas leis se aplicam a todos no país. Isso inclui o presidente dos Estados Unidos”.

Na determinação dos juízes, foi autorizado que a administração Trump leve o caso à Corte Suprema, que no momento atua com 8 magistrados. Entretanto, no caso de um empate, prevalece a decisão da Corte de Apelação do 9º Circuito.