Delícias de Minas comemora 10 anos de sucesso com Clayton & Romário

A dupla brasileira se apresentará no aniversário de uma década do restaurante, em Newark

No sábado (4), às 11:00 pm, o restaurante Delícias de Minas, localizado no bairro do Ironbound, em Newark, celebrará 10 anos de sucesso e o presente para seus clientes será o show da dupla Clayton & Romário, que no último sábado (28) compartilhou o palco com a cantora Naiara Azevedo, no Robert Treat Hotel. A trajetória do restaurante reflete a história do proprietário, Wendel Corrêa, que passou por todas as funções de um restaurante grande; antes de se arriscar a abrir o negócio próprio. Natural do município de Curvelo (MG), Corrêa, como é conhecido popularmente, imigrou para os EUA com a vontade de vencer e conquistar o “Sonho Americano”. Sozinho, ele deixou a esposa, Cristine, no Brasil, entretanto, na época contou com o apoio do sogro, Ciano Silvino, empresário no interior de Minas Gerais. Já no Ironbound, Corrêa conseguiu emprego no Ibéria, um dos maiores e mais antigos restaurantes portugueses no bairro. Recém–chegado, ele exerceu várias funções no estabelecimento, trabalhando como lava-pratos, bus-boy (ajudante), garçom e bartender. Corrêa trabalhou mais de 10 anos no Ibéria, até que, em 4 de fevereiro de 2007, comprou um restaurante português na esquina das ruas McWhorter e Garden, também no Ironbound, e nascia assim o Delícias de Minas. Após 1 ano de funcionamento, ele adquiriu a parte do sócio, dando início à uma história de sucesso que no sábado (4) comemora uma década.

“Nós temos muita gratidão pelo apoio dos amigos e a clientela, que inclui brasileiros, portugueses e hispânicos. Além de prezarmos pela qualidade dos pratos, a nossa equipe de atendimento é muito unida, parece mais uma família”, disse Corrêa à equipe de reportagem do BV, na segunda-feira (30).

Cristine é formada em Nutrição pelo Essex County College, em Newark, e os conhecimentos adquiridos na faculdade foram aplicados na cozinha do Delícias de Minas. O estilo mineiro está presente não só no cardápio de alta qualidade, mas também na decoração rústica, típica do interior do estado.

O passo seguinte foi a expansão do estabelecimento com a transformação da área de estoque em um salão anexo, que aumentou a capacidade do restaurante de 70 para 250 pessoas, detalhou Corrêa. A nova área foi batizada de “Ciano Silvino”, em homenagem póstuma ao sogro, em 2014. No local, também foi dado início ao projeto Fogão de Lenha, que já trouxe artistas de diversos estilos musicais, incluindo o sertanejo, para se apresentarem no local. Após aguardar durante 1 ano o processo, o estabelecimento adquiriu da Prefeitura de Newark a licença para a venda de bebidas alcóolicas, possibilitando a inauguração do bar em 2015. Além disso, o restaurante possui estacionamento para os clientes e faz entregas de comida (delivery) em Newark e cidades vizinhas.

No salão Ciano Silvino já passaram grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB) para se apresentarem ao público em New Jersey. Estiveram vários artistas de renome, como Lula Barbosa, Léo Maia, Jorge Vercillo, Paulinho Pedra Azul, Celso Adolfo, Guilherme Arantes, Flávio Venturini, Léo Nascimento e as bandas Arriba Saia, Bonde do Forró, entre outros. As apresentações são no estilo “pocket show”, respeitando as dimensões do salão.

. Programação atual:

Mas nem tudo é comida no Delícias de Minas, pois o estabelecimento oferece variedade de shows em diversos estilos musicais. As quartas-feiras, a animação fica por conta de André Neves e David Alan. As quintas-feiras, é Jack Ribas & Wesley. As sextas-feiras, ocorre o “Sambanejo” com André Neves & Banda Delícias de Minas. Todos os sábados, das 2:00 pm às 6:00 pm, ocorre o “Bailão no Sábado”, com feijoada e show do músico André Neves e a Banda Delícia de Minas. Aos domingos, com início às 2:00 pm, são tocados clássicos sertanejos e Pop Rock com André Neves, David Alan e participação de Nega Santos.

. Show de aniversário:

Os ingressos para o show da dupla Clayton & Romário no sábado (4) custam US$ 20. Reservas e informações podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920. O restaurante Delícias de Minas fica localizado na 168 McWhorter St., em Newark.