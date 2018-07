Delícias de Minas compra “boi” para o maior rodeio em Newark

O 1º Rodeio 2018 acontecerá na esquina das ruas Clover e Merchant, no coração do bairro do Ironbound

Daqui a menos de 40 dias, nos dias 25 e 26 de agosto, acontecerá o 1º Rodeio 2018, realizado pelo Circuito Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. O evento promete ser o maior do gênero já realizado na região e terá como locutor oficial nada menos que Marco Brasil e animação ficará por conta da dupla Clayton & Romário, Trio Parada Dura e O Baile do Jon Jon. Entre as atrações locais estarão André Neves & Banda e os DJs Bebel Viana e Júnior C.

O rodeio acontecerá na 36 Clover Street, na esquina com a Merchant Street, no coração do bairro do Ironbound. Os ingressos estão disponíveis no site: www.eventbrite.com ou podem ser adquiridos no próprio restaurante Delícias de Minas, na 168 McWhoter St., em Newark. Os preços dos ingressos variam de US$ 59 a US$ 250 VIP.

. Boi de acrílico:

Entre as novidades, está o boi de acrílico da raça Nelore que Wendel Correia, proprietário do Delícias de Minas, encomendou no Brasil e trouxe para os EUA para a festa do Réveillon. Ele detalhou que o “boi” demorou 4 meses para entrar no país, pois foi difícil encontrar um avião que comportasse a altura da peça. Ela circulará por Newark e cidades vizinhas, como Elizabeth, Passaic, Union, Harrison, Hillside, entre outras, para divulgar o evento e as pessoas poderão tirar fotos e saber mais sobre o rodeio.

“Será uma festa muito bonita, legal e familiar. O rodeio é tradição antiga no meio-oeste americano e o Brasil possui vários campeões internacionais. Convidamos todos para participar desse evento que promete ser único”, disse Correia.

Marco Brasil, o mais respeitado e renomado locutor de rodeios do Brasil, comemorou 21 anos de carreira com uma história consagrada no cenário nacional. Divisor de águas no rodeio brasileiro, o locutor é dono de números, marcas e feitos até hoje inimitáveis na história da locução, e em 2017 presenteou seu público com muitas novidades. Com a agenda mais acirrada do rodeio brasileiro e paralelamente às apresentações nas maiores festas de peão do país, Marco Brasil tem apresentado nos palcos o “Buteco do Marco Brasil”, um show irreverente que mistura versos, poemas e os grandes sucessos da música sertaneja com a participação de convidados especiais.

O “príncipe do Funk” Jonathan Costa carrega o funk no sobrenome. Filho de Verônica Costa e Rômulo Costa, fundadores do movimento funk carioca, carrega o funk na veia desde o seu nascimento, quando sua mãe saiu direto de um baile para maternidade. Aos 7 anos de idade já cantava e dançava nos palcos da Furacão 2000. Seu primeiro CD trouxe grandes sucessos, entre eles “Eu sou Jonathan da nova geração”, música que até hoje faz os jovens cantarem nos bailes. Com mais de 500 mil cópias vendidas, Jonathan não parou por aí. Hoje, o “Danadão”, como é conhecido, cresceu e continua fazendo sucesso no mundo funk. Com experiência no rádio, na TV e na música Jonathan hoje é referência com seu trabalho para o público jovem. Usando o legado dos pais não só para a vida, mas também para o seu trabalho, Jonathan Costa é exemplo de simplicidade e perseverança e com certeza não pretende parar por aí.

O Trio Parada Dura, após figurar nas paradas de sucesso com várias canções, o grupo estourou em todo Brasil no ano de 1985 com a música “As Andorinhas”. Em 2016, a atual formação gravou o CD/DVD, intitulado, “Chalana, Churrasco e Viola”, durante dois dias e contou com paisagens naturais, como cachoeiras e pôr do sol, como cenário. Já de noite, o espaço se transformava em uma boate. Na chalana, além dos artistas, estavam cerca de 50 convidados, incluindo Marília Mendonça, Zé Neto & Cristiano e Eduardo Costa.

Essa dupla é um verdadeiro “mexidão” brasileiro. Nascidos e criados em Goiás, começaram a ganhar as estradas bem cedo, ainda crianças. Conquistaram o centro-oeste do país e perceberam que queriam mais. Eles foram afinar as cordas das violas em Barretos (SP), onde tiveram a certeza de que poderiam mais. Mais até do que imaginavam! Por seis meses, marcaram presença na Espanha, onde cresceram muito profissional e pessoalmente. Todo esse aprendizado foi muito produtivo quando voltaram ao Brasil e foram direto para o Espírito Santo. E foi na “praia dos mineiros” que o destino dos dois começou a ganhar vida. Atraídos por Minas Gerais como um imã, a dupla criou raízes em Belo Horizonte, onde permanecem até hoje.

Informações sobre o 1º Rodeio 2018 podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920.