Delícias de Minas inicia a contagem regressiva para o Reveillon 2020

As celebrações terão a presença do cantor Sandami e da DJ Miss Cady e ocorrerão no Avenue A Club, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ)

O restaurante Delícias de Minas já deu início a contagem regressiva para as celebrações do Reveillon 2020 em Newark (NJ). Este ano, o evento ocorrerá no Avenue A Club e terá como atrações Sandami, ex-vocalista da grupo Sambô, e DJ Miss Cady, cunhada da cantora Ivete Sangalo, que virão diretamente do Brasil, além de os artistas locais André Neves, Rodrigo Costa e Felipe Pavani.

O bufê terá tudo incluído, ou seja, entrada, jantar, sobremesa e café da manhã. Já o bar servirá uísque, vodca, vinho branco, champanhe, refrigerante e água.

Nascido Daniel Tessari Ferreira Santiago, Sandami é dono de uma extensão vocal sem limites e agudos de rock´n´roll que ganham suingue com o inseparável pandeiro, o intérprete, compositor e percussionista lança sua carreira solo depois de 9 anos à frente do grupo Sambô. Reconhecido como um crossover entre o rock e o samba, o artista mostra que vai além com suas releituras e agora, também, com as canções autorais.

Natural de Bauru e criado em Descalvado (SP), aos dois anos de idade já dava as primeiras batidas no pandeiro e desfilava com os pais em escolas de samba. Aos oito, ganhou seu primeiro cachê fazendo malabarismo com pandeiro acompanhado por nove mulatas, arte que aprendeu com o pai. Aos 15 anos, já se apresentava em bailes no interior de São Paulo. De lá para cá, San da Mi não parou mais. Em 2006, se reuniu com um grupo de amigos para se divertir e fazer samba de qualidade, assumindo os vocais, os arranjos e o pandeiro do “Sambô”. A banda de Ribeirão Preto, que ficou conhecida em todo o país pela mistura do rock com o samba, lançou seu primeiro CD e DVD, “Sambô Ao Vivo”, em 2009, marcando seu nome na história da música brasileira com ousadia musical e transformando clássicos em um som cheio de suingue e batuque.

Além de ser responsável pela mudança de hábitos alimentares de Ivete Sangalo, o marido da baiana, Daniel Cady, também influencia a irmã no quesito vida saudável. Loira com um corpo escultural, a DJ Miss Cady mantém seus 52kg em 1,66m de altura e a disposição para enfrentar as pickups das noites pelo Brasil e pelo mundo afora com a ajuda do irmão nutricionista.

“Comecei como DJ há dez anos, por causa de uma brincadeira aqui em Salvador. A coisa ficou séria e viajei para Índia, Estados Unidos, Catar e Turquia. Eu sempre sonhei em trabalhar com arte e música, mas nunca toquei instrumento algum, então, ser DJ foi ideal. Estou num momento de muita realização, mas ainda falta lançar as músicas que componho agora que assumi a minha vontade de cantar. Ivete é uma enorme referência para mim e foi uma das primeiras pessoas a me escutar e falar para eu também cantar. Isso me deu uma segurança enorme para produzir essas músicas autorais nas quais estou trabalhando agora”, disse ela ao jornal Extra.

“Incríveis” e “espetaculares” são as palavras mais utilizadas pelos visitantes, após admirarem a originalidade do prédio que abriga o The Avenue A Club, que já foi antes uma estação do Corpo de Bombeiros, um depósito um fabricante de ferramentas e peças para máquinas de elevadores. Três anos de restauração transformaram as instalações centenárias num espaço impressionante para a realização de eventos. Embora não seja tecnicamente um edifício ou monumento histórico, os proprietários atuais o trataram como tal, portanto, mantiveram toda a alvenaria e estrutura original durante a restauração. Qualquer estrutura adicionada ou construída replicou o design exato do período.

Localizado no bairro do Ironbound (East Ward), na Avenue A, o prédio oferece configurações de sala versáteis, incluindo um salão de charutos e um terraço para os convidados desfrutarem. Além disso, as instalações oferecem tecnologia de entretenimento de ponta, serviços de produção adicionais e uma entrada interna de carga e descarga de mercadorias que as tornam ainda mais práticas e especiais.

“O espaço cabe entre 600 e 700 pessoas e todos os veículos que estão em exibição permanente serão retirados para liberar o espaço para o Réveillon”, adiantou Wendel Corrêa, proprietário do Delícias de Minas.

O The Avenue Clube A, também conhecido como o “Museu dos Carros”, fica localizado no 58 Avenue A, em Newark. O estabelecimento possui estacionamento próprio. Informações e aquisição de ingressos podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920 ou online no website: www.eventbrite.com. Crianças de 0 a 2 anos não pagam e de 3 a 10 anos pagam meia entrada.