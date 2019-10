Delson’s Jewelry comemora 15 anos em Newark no sábado (5)

A joalheria foi fundada por Delson de Lima, de 54 anos, natural de Belo Horizonte (MG), que imigrou aos EUA em 1992

Neste sábado (5), a Delson’s Jewelry comemora 15 anos atuando no coração do bairro do Ironbound, em Newark (NJ). A joalheria foi fundada por Delson de Lima, de 54 anos, natural de Belo Horizonte (MG), que imigrou aos EUA em 1992. A ocasião será marcada por um coquetel, das 3:00 pm às 7:00 pm, na filial da 202 Ferry St., nas 5 esquinas, no centro do bairro.

A Delson’s Jewelry possui uma clientela ampla, pois acessórios e joias, em ouro 18 quilates, são peças fundamentais em qualquer “look”. Eles são capazes de transformar qualquer visual de simples em especial. Sabe aquele pretinho básico, esquecido no fundo do armário, que é completamente comum? Ou, quando você abre o guarda-roupas ele está cheio, mas mesmo assim, vem aquela sensação de não ter o que vestir? Com brinco, pulseira, colar e anel corretos é possível compor produções impecáveis e se destacar em qualquer evento.

Já dizia a atriz Marilyn Monroe: “Os diamantes são os melhores amigos de uma mulher”. Pense bem antes de comprar novas roupas, pois o que pode estar faltando são acessórios, observe se você tem brincos que se destacam, anéis brilhantes, colares charmosos, pulseiras incríveis e se todos combinam com seu estilo. Tenha em mente que joias são multiplicadores de visuais, definem estilo e dão personalidade e versatilidade ao seu guarda-roupa. Outro ponto positivo dos acessórios é a durabilidade, afinal joias nunca saem de moda e, seja qual for o momento de sua vida, eles serão sempre fiéis ao seu estilo e corpo.

. Trajetória de sucesso:

Assim que chegou aos EUA, Delson trabalhou numa fábrica, onde aprendeu o idioma inglês, e, tempos depois, conseguiu abrir uma companhia de limpeza. Durante o dia, o brasileiro limpava casas e, à noite, escritórios. Posteriormente, ele começou a vender joias a domicílio, conseguindo abrir a primeira loja na 238 Ferry St., também no Ironbound. Atualmente, Delson possui 20 anos de experiência no ramo e filiais na 202 Ferry St. e na 569 Broadway, em Long Branch (NJ), onde ele vendia joias ao comércio e residentes na área desde 1999.

A Delson’s Jewelry oferece serviços de joalheria e relojoaria, vendendo joias e pedras preciosas, em ouro de quilates, brasileiras e italianas. Além disso, as joias podem ser adquiridas online através do Instagram, Facebook e também são feitas entregas em estados como Pensilvânia e Connecticut. Brevemente, as compras também poderão ser efetuadas por comércio eletrônico (e-commerce).

Delson aproveitou a oportunidade e convidou os clientes e amigos para o coquetel de aniversário.