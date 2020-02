Delta suspende voos entre EUA e China devido a surto de coronavírus

A companhia aérea informou que não haverá voos para o país asiático entre 6 de fevereiro e 30 de abril

A partir da próxima semana, a Delta Airlines suspenderá voos dos EUA para a China em decorrência do surto de coronavírus no país asiático. O voo final para a China sairá na segunda-feira (3) com o voo final de volta aos EUA na quarta-feira (5), informou a companhia aérea na sexta-feira (31). Não haverá voos entre 6 de fevereiro e 30 de abril.

No início desta semana, o Aeroporto Internacional Newark Liberty juntou-se a outros pontos de entrada dos EUA para acelerar a triagem de passageiros no combate ao vírus mortal.

As companhias aéreas que anunciaram anteriormente a suspensão de voos para a China foram a British Airways, Air Seoul, Lion Air, Lufthansa Group, Cathay Pacific, Finnair, Air Asia, Air India, Air Canada, All Nippon Airways, Asiana Airlines e Korean Air.

O coronavírus infectou pelo menos 9.776 pessoas, principalmente na China, com 213 mortes, informaram as autoridades de saúde. No entanto, o vírus surgiu nos EUA, na Europa e em vários países da Ásia.

Especialistas em saúde disseram na quinta-feira (30) que há evidências significativas de que o vírus está se espalhando entre as pessoas na China e temem que em outros países, incluindo EUA, França, Japão, Alemanha, Canadá, Coréia do Sul e Vietnã, onde também ocorreram casos isolados de transmissão a humanos. O novo vírus vem de uma grande família de coronavírus, alguns dos quais não causam nada mais grave que um resfriado.

Foram registrados 6 casos confirmados nos EUA: um homem no estado de Washington; uma mulher em Chicago; um paciente no condado de Los Angeles, Califórnia; um homem em Orange County, Califórnia; e um paciente no Arizona. Mais de 100 outras pessoas em 26 estados foram testadas para a doença. A localização do 6º caso não foi divulgada.