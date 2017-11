Democrata Murphy é o novo governador de New Jersey!!

O candidato venceu com vantagem a oponente republicana Kim Guadagno

Na noite de terça-feira (7), os eleitores em New Jersey votaram no candidato democrata Phil Murphy para ser o novo governador do estado. Ele substituirá o atual Governador Chris Christie, que é agora o dirigente menos popular na história do Estado Jardim.

Murphy, ex-banqueiro em Wall Street e antigo embaixador dos Estados Unidos na Alemanha durante a administração de Barack Obama, vinha desde o início liderando a disputa contra a republicana Kim Guadagno, que ocupava o cargo de vice-governadora. Ele, que nunca havia antes ocupado um cargo político, ultrapassou Guadagno, que tentou desesperadamente se distanciar da imagem de Christie, cujo índice de aprovação vinha despencando nas últimas semanas que precederam as eleições no estado.

A disputa se tornou acirrada nos dias finais de campanha, com os dois candidatos enfatizando suas plataformas políticas em assuntos que variaram desde o salário mínimo ao controle de armas. Guadagno baseou seu discurso no apoio à queda do valor do imposto predial, cuja alíquota é a mais alta de todos os 50 estados do país. Já Murphy se opõe à queda do valor dos impostos, entretanto, apoia o patrocínio integral das escolas públicas, o que ele alega baixaria o valor dos impostos prediais. Além disso, ele também planeja “arrumar” as emendas tributárias que concedem descontos fiscais às grandes empresas.

Murphy focalizou grande parte de sua campanha ligando a imagem de Guadagno aos fracassos da administração Christie, a qual ele culpa pela “economia falida”, como resultado da “falta de liderança” do governador atual e sua vice.

A vitória de Murphy sobre Guadagnio simboliza uma nova era de liderança democrata no Estado Jardim depois de 8 anos da administração Christie; que foi uma vez um republicano popular, mas nos últimos anos viu seu índice de aprovação despencar. Murphy, de 60 anos, será o primeiro líder democrata no estado depois de Jon Corzine, outro ex-executivo da firma de investimentos Goldman & Sachs, que gastou milhões de dólares do próprio bolso para conquistar o cargo que ele perdeu para Christie em 2009.

Quando Phil Murphy assumir o cargo em 16 de janeiro, os democratas controlarão o escritório do governador e a legislatura estadual pela primeira desde o mandato único de Corzine.

Na Virgínia, o também democrata Ralph Northam venceu o oponente republicano Ed Gillespie. As eleições no estado foram assistidas de perto em todo o país, pois servem como teste do status do Presidente Donald Trump e o impacto de sua política em todos os estados. Ainda na Coréia, Trump não perdeu tempo em criticar Gillespie através do Twitter. “O Ed Gillespie trabalhou arduamente, mas não abraçou-me ou aquilo que eu represento”, postou o Presidente pouco antes do resultado oficial das eleições.

No Condado de Prince William, a candidata democrata Danica Roem tornou-se a primeira transexual a conquistar um assento na Câmara dos Delegados da Virgínia. Ela venceu com vantagem o antigo oponente republicano Robert Marshall. Pelo menos 4 outros candidatos republicanos perderam seus assentos.