Democratas encorajam Hillary a disputar prefeitura de NY

Simpatizantes pressionam para que Clinton concorra e “torture” Bill de Blasio por demorar a apoia-la na disputa presidencial

Ativistas locais democratas adiantaram que apoiariam Hillary Clinton, caso ela decida concorrer contra o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, nas eleições primárias desse ano.

“Caso a Hillary entre na disputa, ela seria a melhor candidata. Eu a apoiaria porque nós precisamos de mudança em New York City”, disse Gregory Floyd, presidente do sindicato Teamsters Local 237.

O sindicalista representa os agentes de segurança escolar e trabalhadores do Departamento de Habitação, tem confrontado com frequência a prefeitura. “Hillary seria uma prefeita melhor que Blasio. Todas as semanas, ouço sobre investigações relacionadas à campanhas de angariação de fundos e imóveis da prefeitura sendo doados a construtoras”, disse Floyd.

Clinton conquistou 79% dos votos nos 5 distritos durante a disputa presidencial em novembro. O Reverendo Patrick Young, pastor da Primeira Igreja Batista em Elmhurst, Queens, disse que ela entraria para a história ao conquistar a prefeitura em Gotham.

“A Hillary seria a primeira presidente. Ela poderia ser a primeira prefeita na história de New York City”, acrescentou. “Ela seria melhor no contato e engajamento de pessoas. Ela seria como vento fresco. Nós temos uma nuvem sobre a nossa liderança agora”.

O Reverendo Johnny Green, pastor da Mount Neboh Baptist Church no Harlem, disse que Clinton teria o seu voto. “Hillary ao invés de Blasio. Ninguém contra o Blasio. O Blasio é um criminoso contumaz quando o assunto é estupidez”, comentou.

Um morador descontente com o prefeito atual previu que ele perderia, caso Hillary concorresse. “Eu não tenho certeza que ela teria um oponente. O Blasio teria que sair (da disputa), se ela concorresse”, disse o antigo gerente de campanha de Mike Bloomberg, Bradley Tusk, que procurar um candidato que concorrerá contra o atual prefeito.

“Essa pode ser ainda a melhor notícia de 2017! Eu não tenho problemas com uma cidade de blazer e calças compridas”, foi postada a mensagem no Instagram.

Os simpatizantes de Clinton estão pressionando a favor da possibilidade de que ela concorra à prefeita para “torturar” Blasio por demorar muito a apoia-la durante a campanha presidencial, segundo um membro do Partido Democrata. “Acredite em mim; as pessoas não esquecem”, comentou um delegado do Comitê Nacional Democrata em Nova York.

Uma fonte ligada a Clinton disse que ela não desencorajou seus apoiadores de discutirem sobre a possibilidade de competir à prefeitura de Nova York. “Ela quer continuar relevante”, disse.