Dentista brasileira conquista o Top Doctor Award 2019

Atuando na comunidade há 24 anos, a dentista Vanessa Azevedo Kyritsis, natural de Belo Horizonte (MG), com consultório no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), conquistou o Top Doctor Award 2019. Ela formou-se em Odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1986 e imigrou aos EUA em 1988. Em 1992, ingressou na New York University College of Dentistry, para validar a licença de odontologista nos EUA, graduando-se em 1995. Nesse mesmo ano, fundou a clínica Smile Dental Center, onde atende a clientela, formada por brasileiros, americanos e hispânicos, até hoje. Esta é a primeira vez que ela é agraciada com o prêmio, cujos votantes são colegas de profissão e pacientes.

A Dra. Vanessa é especializada em prevenir, diagnosticar e tratar doenças e condições associadas à boca e saúde bucal em geral.

A Dra. Vanessa é uma dentista geral que atualmente pratica em seu consultório particular em New Jersey, o Smile Dental Center. Seus pacientes têm excelentes experiências com um deles afirmando: “Eu estou neste escritório há mais de 18 anos. A doutora é tão legal e fez um excelente trabalho dental em mim, incluindo preenchimento, tratamento de canal, coroas e até mesmo implantes. Eu recomendo altamente este escritório”.

“Tenho um canal feito com o Dra. Kyritsis, sem dor, trabalho incrível, não tive que se preocupar com isso desde então”, relatou outro paciente.

