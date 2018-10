Denúncia de mãe em NJ impede atentado contra escolas em Kentucky

Koeberle Bull recebeu uma mensagem privada no Facebook insultando-a por ter 3 filhos negros

Moradora em New Jersey, Koeberle Bull, de 40 anos, nunca pensou em visitar o estado de Kentucky, mas mesmo assim ela conseguiu evitar dois possíveis atentados a tiros a centenas de milhas de distância. Na quarta-feira (17), ela abalou-se com uma mensagem privada no Facebook de um homem que ela não conhecia , fazendo com que ela contatasse as autoridades. Elas vinham de uma conta ligada ao nome “Dylan Jarrell” e incluíam imagens de um atirador segurando uma arma.

Ele “basicamente repetia que esperava que os meus filhos morressem e fossem enforcados porque eles eram negros”, disse Bull ao canal de TV WKYT. “Definitivamente, era motivado pelo racismo, ‘você e seus filhos macacos’ e utilizava muito a palavra “n’.

Koeberle, que vive com os 3 filhos em Lumberton, disse não saber como o indivíduo descobriu o perfil dela no Facebook, mas logo foi bloqueada de ver o perfil dele. Ela contatou as autoridades locais logo depois de saber que o homem tinha listado Lawrenceburg (Ky.), como cidade de residência. Ela telefonou para policiais em Kentucky, que chegaram na residência de Jarrell, de 20 anos, quando ele deixava o local de carro. No interior do porta-malas eles descobriram centenas de munições, uma arma, um colete Kevlar e planos para atacar 2 escolas no distrito de Anderson County School e Shelby County Public Schools.

Na sexta-feira (19), durante uma coletiva de imprensa, as autoridades em Kentucky reconheceram que tais incidentes mortais foram impedidos graças ao telefonema “de uma mulher em New Jersey”. Desde então, Bull foi inundada de agradecimentos das pessoas de todas as partes de Kentucky. “Eu espero que alguém, na mesma situação, simplesmente faça a mesma coisa, pois, obviamente, você nunca sabe. Isso poderia ser uma ameaça vazia ou o próximo tiroteio em massa”, disse ela. “Trata-se do nosso futuro, os meus filhos, as crianças de Lawrenceburg e Anderson County, portanto, temos que lutar por eles”.

Temporariamente, segurança adicional foi implantada nas escolas de Kentucky e Condado de Anderson como medida de precaução.