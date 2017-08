Denver avalia diretriz de proteção aos imigrantes

A proposta limita a colaboração das autoridades municipais com o ICE

O prefeito de Denver (CO) apoia a proposta que visa os imigrantes e refugiados devido à onda de ameaças vindas da Casa Branca de suspender as verbas federais para as cidades- santuário. Michael Hancock e os conselheiros municipais Paul Lopez e Robin Kniech disseram na quarta-feira (16) que a ordenança formalizaria a prática atual de Denver de proibir que os funcionários municipais de colherem informações sobre o status migratório das pessoas e compartilhá-las com o Departamento de Imigração (ICE).

“Com esses próximos passos, Denver enviará a mensagem clara que todas as pessoas, não importando o status migratório delas, possam se sentir seguras quando interagirem com a prefeitura e as autoridades de segurança”, disse Hancock, acrescentando que espera manter o respeito e confiança em face das “políticas migratórias caóticas que saem de Washington (DC)”.

A proposta, que seguirá para a análise do Conselho Municipal na segunda-feira (21), frisa que, quando os imigrantes temem que a prefeitura se envolva no cumprimento das leis migratórias, eles tendem a cooperar menos com a polícia, alertar para emergências, denunciar crimes e comparecer aos tribunais. A proposta também proíbe as autoridades municipais de envolverem-se no cumprimento das leis migratórias e não permitiria que os agentes do ICE tenham acesso às áreas privadas e detenham os detentos sem um mandado de prisão.

A Cidade de Denver permite atualmente que os agentes do ICE interroguem detentos na Penitenciária do Condado de Denver, a qual também notifica o ICE antes de liberar determinados detentos. A proposta de proteger os imigrantes em Denver foi redigida depois que Trump tornou prioridade a punição das cidades santuários, que são conhecidas pela cooperação limitada com as autoridades federais de imigração. O Presidente acredita que tais cidades concedem abrigo para atividades criminosas.