Denver planeja ampliar programa de ajuda legal migratória

O programa utiliza verba municipal e doações para pagar as despesas com advogados para os imigrantes

A Prefeitura de Denver (Col.) planeja ampliar o programa piloto cujo objetivo é oferecer representação legal aos imigrantes que lutam contra a deportação. O Prefeito Michael Hancock realizou uma quinta-feira (15) uma coletiva de imprensa e que convidou grupos de ativistas, como o Segurança & Justiça para Todos (SAFE) Network, para fazer o pronunciamento. O evento ocorreu 1 ano depois que o programa havia sido oficialmente aprovado. Ele utiliza verba municipal e doações para pagar as despesas com advogados para os imigrantes.

O fundo foi criado em agosto de 2017, depois que Hancock assinou o decreto de lei. Naquele mesmo mês, o Conselho Municipal de Denver aprovou a ordenança nova que restringia os funcionários da Prefeitura e autoridades de segurança de perguntar o status migratório das pessoas. As duas ações ocorreram como a resposta de Denver à administração Trump no combate à imigração clandestina. Então, em novembro, o Conselho Municipal de Denver transferiu US$ 200 mil de seu fundo geral para o programa. Até março, o fundo teria aumentado para 385 mil com o dinheiro vindo de várias fundações e organizações.

Representes do SAFE Network disseram que o programa tem sido um sucesso. Em todo o país, no 1º ano, 38% dos casos representados pelos advogados do programa obtiveram sucesso, significando que os imigrantes foram permitidos permanecer nos EUA. Em contraste, somente 3% dos casos obtiveram sucesso, caso o imigrante vá sozinho a audiência sem um advogado, detalhou o SAFE Network.

Tanto Hancock quando o SAFE Network disseram que os imigrantes merecem comparecer perante um juiz Entretanto, o programa e a ordenança do Conselho Municipal não ficaram isentos de críticas, pois há pessoas que acreditam que ambos representam desperdício de dinheiro público.

Hancock anunciou a extensão programa pilo na quinta-feira, às 9:30 am, antes de juntar-se à coletiva de imprensa para discutir a missão da SAFE e promove-la nacionalmente.