Deportações de indocumentados comprometem economia dos Estados Unidos

Segundo pesquisa, a jardinagem, limpeza de casas, manufatura de roupas e agricultura seriam as atividades mais prejudicadas

Ainda não é certo sobre como a administração Trump continuará deportando trabalhadores estrangeiros indocumentados, entretanto, algumas atividades comerciais e seus empregadores sentirão o impacto mais fortemente e, mais cedo, que outras. Na terça-feira (21), a administração distribuiu diretrizes que tornam quase todos os imigrantes indocumentados sujeitos à deportação. Essas novas diretrizes criam um futuro incerto para aproximadamente 11 milhões de trabalhadores indocumentados e as companhias que os empregam.

A porcentagem de trabalhadores indocumentados já havia começado a cair muito antes da administração Trump assumir o cargo. Graças ao mercado de trabalho forte no México, cada vez mais pessoas têm se dos EUA para o México que o contrário há vários anos, apesar da alegação insistente de Trump de que os imigrantes estão “invadindo nossas fronteiras” em direção ao país.

Agora, o combate aos trabalhadores indocumentados acelerará o fluxo para fora dos Estados Unidos, deixando algumas empresas e empregadores lutando para preencher vagas de emprego no já competitivo mercado de mão-de-obra.

Apesar de alguns trabalhadores indocumentados terem deixado funções braçais e conquistado funções que exijam mais treinamento e profissionalização, a maioria ainda está concentrada em atividades de baixa remuneração, segundo os pesquisadores do Pew Research Center. Entre elas estão vagas de emprego na área de hospitalidade, manufatura e construção civil, segundo a pesquisa.

A concentração de trabalhadores não autorizados em determinadas indústrias e atividades indica que esses empregadores serão impactados de forma significativa pela aceleração nas deportações. Entre os trabalhadores na jardinagem, limpeza de casas, manufatura de roupas e agricultura, mais de 1 entre 5 trabalhadores são indocumentados, calculou o Pew Research.

Os oponentes à possibilidade que os trabalhadores indocumentados permaneçam no país têm argumentado que esses estrangeiros estão tirando as vagas de emprego dos americanos natos. Apesar de Trump ter prometido criar mais oportunidades trabalhistas a esses americanos “esquecidos”, grande parte das vagas ocupadas pelos trabalhadores indocumentados paga salários baixos. Entre as funções mais comuns estão instaladores de chapas na parede (drywall) e telhados, boias-frias e limpeza de casas, conforme o estudo do Pew.