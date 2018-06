Deportado 2 vezes, imigrante é suspeito em sumiço de criança

Owen Hidalgo Calderón, de 1 ano e 2 meses, está desaparecido desde quarta-feira (16), em Sodus (NY)

Na terça-feira (29), um imigrante indocumentado deportado duas vezes foi preso em decorrência do desaparecimento de um menino de 1 ano e 2 meses, que provocou a emissão de alerta âmbar depois que a mãe da criança foi encontrada morta. Evarardo Donoteo Reyes, de 25 anos, é acusado de esconder evidências, mas os promotores públicos esperam que mais acusações sejam apresentadas depois que os policiais descobrirem como a namorada dele de 18 anos, Selena Hidalgo Calderón, foi assassinada.

O filho da vítima, Owen Hidalgo Calderón, pode estar morto, especulam as autoridades após a busca na casa onde o suspeito e Selena moravam no Condado de Wayne (NY). A criança desapareceu na quarta-feira (16), depois que o corpo da mãe foi descoberto na residência.

Na manhã de terça-feira (29), as autoridades cancelaram o alerta âmbar; embora continuem procurando pelo corpo do menino. Evarardo e Selena viviam e trabalhavam numa fazenda de 350 acres na Joy Road, em Sodus (NY).

Centenas de voluntários vasculharam a propriedade em busca de Owen, assim como rios e lagoas na região. O corpo da mãe da criança foi descoberto numa mata próxima à residência, cobertos de galhos de árvores e folhas secas, detalhou a polícia. Reyes foi localizado e preso logo em seguida nas proximidades do Condado de Wayne. Ele compareceu à audiência preliminar na terça-feira (29) e foi acusado de esconder evidências, depois de ter admitido que moveu o cadáver de Selena.

A procuradora de justiça, Christine Callanan, detalhou que o réu admitiu à polícia que cobriu o corpo da vítima, mas que não a matou. Evarardo alegou ter feito isso porque termia ser acusado de homicídio ou deportado.

Os promotores públicos planejam apresentar o caso ao grande júri, mas Christine informou que as autoridades estão focalizando no momento somente a acusação de esconder evidências. Reyes continua detido sob a fiança de US$ 25 mil em dinheiro ou US$ 50 mil de garantia.

Segundo o Departamento de Imigração (ICE), o réu vive nos EUA em situação migratória irregular e usava um nome falso. Ele foi deportado duas vezes, antes de 2016 e 2017. Selena também era indocumentada e estava em processo de deportação, mas a família dela possui processo pendente por pedido de asilo. Ela imigrou da Guatemala e pai da criança ainda vive em seu país de origem.

Os investigadores ainda buscam o paradeiro de Owen Hidalgo Calderón.