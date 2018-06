Deportado 2 vezes, indocumentado mata jovem em acidente de carro

Exames médicos revelaram que Edy Lopez Hernandez dirigia sob a influência de narcóticos

Em Houston (TX), um imigrante indocumentado, já deportado 2 vezes, foi preso depois que o veículo que dirigia bateu na traseira de outro carro parado no sinal vermelho, matando uma adolescente que estava a caminho do cinema com a família dela. Edy Lopez Hernandez, de 27 anos, foi acusado de homicídio, agressão enquanto intoxicado e fugir do local do acidente, depois que ele chocou-se violentamente contra o automóvel que transportava Britney Baez, de 17 anos, e a família da jovem no sábado (26). As informações são do Departamento de Polícia de Houston.

O Departamento de Polícia de Houston informou que Hernandez fugiu a pé da cena do acidente, na esquina das ruas Pagewood e Dunvale, com o filho de 2 anos, que estava com ele no carro. Uma testemunha o parou e disse-lhe para que retornasse ao local do acidente.

O motorista voltou ao local do acidente e foi detido por policiais. Ele foi levado a um hospital local, onde exames posteriores que ele estava sob a influência de narcóticos. A criança de 2 anos foi levada ao Memorial Hermann Southwest Hospital, onde recebeu os primeiros socorros e entregue a familiares.

O motorista do Altima, de 65 anos, foi levado a um hospital local em condições críticas. Uma adolescente de 13 anos que também estava no veículo foi levada a um hospital local apresentando fraturas, mas não corre risco de morte.

As autoridades calculam que Hernandez dirigia a 70 mph quando chocou-se na traseira do carro que transportava a vítima.

Na segunda-feira (28), foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/britney-baez-memorial-fund, cijo objetivo é angariar US$ 20 mil para as despesas com funeral e sepultamento de Baez. Até a tarde de quinta-feira (31), foram arrecadados US$ 6.769.