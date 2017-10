Deportado estuprador na lista dos 10 mais procurados do ICE

Jesus Guitron Aguilera foi encontrado e preso em Utah como resultado de uma denúncia

Na terça-feira (10), o mexicano Jesus Guitron Aguilera, de 56 anos, que ocupava a lista dos 10 foragidos mais procurados do Departamento de Imigração (ICE), foi deportado ao México, informaram os representantes do Departamento de Operações de Remoção & Cumprimento das Leis (ERO). Ele estava sendo procurado pelo ICE desde 2010 e foi posto em um voo coordenado pela Unidade de Operações Aéreas do ICE (IAO).

Jesus possui um passado criminal extenso, incluindo a condenação por tentativa de conduta sexual criminosa, agressão com a intenção de penetração sexual, assim como 4 delitos, sendo 2 deles por dirigir intoxicado. Ele, um boia-fria, foi condenado por abuso sexual em 13 de julho de 1992 e foi sentenciado a 5 anos de prisão. Em 26 de setembro de 2008, um juiz federal de imigração determinou que ele fosse deportado. A apelação apresentada por ele foi cancelada em 10 de agosto de 2010. Em 9 de junho de 2014, Aguilera foi visto dirigindo uma Corvette vermelha e foi parado pela polícia. Na ocasião, ele escapou a pé e não foi encontrado novamente até 26 de setembro de 2017, quando agentes do ERO lotados na Unidade de Operações de Fugitivos (FOU) o prenderam em Utah como resultado de uma denúncia.

“As nossas equipes do ICE não somente identificam e prendem criminais perigosos em nossas comunidades, elas também os removem, portanto, garantindo a segurança pública”, disse William P. Joyce, diretor do ERO em El Paso. “As nossas ruas estão mais seguras graças ao trabalho árduo e dedicação dos nossos agentes”.

Os agentes de deportação do ICE deportam estrangeiros indocumentados todos os dias por todo o país como parte da missão do órgão de manter a segurança pública, as fronteiras e a integridade do sistema migratório da nação. A busca por criminosos estrangeiros é motivada pelo compromisso em promover a segurança pública e o cumprimento das leis de imigração. Desde 1 de outubro de 2009, o ERO já deportou mais de 1.700 foragidos dos Estados Unidos que eram procurados em seus países de origem por crimes graves, incluindo sequestro, estupro e homicídio. Durante o ano fiscal de 2016, o ICE realizou 240.255 deportações em todo o país. Aproximadamente, 92% dos indivíduos deportados do interior dos EUA possuíam antecedentes criminais, segundo o órgão.

As pessoas que, por ventura, possuírem informações que leve ao paradeiro de foragidos estrangeiros são encorajadas a contatar a hotline do ICE: 1 (866) 347-2423 ou internacionalmente 001-1802-872-6199. Além disso, elas podem preencher um formulário de denúncia online. O ERO coordena a remoção de criminosos, foragidos estrangeiros e indivíduos com ordem de deportação.