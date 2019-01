Deportado imigrante condenado por homicídio em NJ

Betancourt foi condenado por homicídio com agravantes no Estado Jardim e era procurado por assassinato no México

Em 18 de dezembro, agentes do Departamento de Imigração (ICE) deportaram um indivíduo identificado como Betancourt, de 63 anos, condenado por homicídio em New Jersey. Ele foi entregue às autoridades mexicanas, que informaram que Betancourt era procurado no país por assassinato.

Ele entrou clandestinamente nos EUA em 1991, através de San Ysidro (CA). Ele foi condenado por homicídio com agravantes em 1997 em New Jersey e condenado a 25 anos de prisão. Em 12 de outubro de 2018, o Departamento de Correções de New Jersey transferiu Betancourt para a custódia do Departamento de Operações de Remoção (ERO) em Newark. O ERO transferiu o réu para a Penitenciária do Condado de Essex.

Em 28 de novembro, um juiz de imigração determinou que Betancourt fosse deportado dos EUA. Em 18 de dezembro, ele foi deportado e transferido para a custódia das autoridades locais.

“O histórico migratório ilegal desse indivíduo, com a condenação de homicídio com agravantes, mostra que ele é um criminoso perigoso que deve ser removido da comunidade dele e dos EUA”, disse John Tsoukaris, diretor do ERO em Newark.

Durante o ano fiscal de 2018, o ICE deportou 256.085 estrangeiros; um aumento de 17% com relação ao período anterior, ou seja, 14 mil.