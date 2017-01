Deportado imigrante procurado por homicídio

Roberto Clemente Martinez Guerrero era procurado pelas autoridades mexicanas por assassinato no estado de Jalisco

Na quarta-feira (18), as autoridades migratórias dos EUA deportaram o mexicano Roberto Clemente Martinez Guerrero, de 44 anos, acusado de ser o responsável por um homicídio ocorrido em 2002 no estado de Jalisco. Ele foi acompanhado por agentes do Departamento de Imigração (ICE) até à fronteira com o México em Laredo (TX), onde foi entregue às autoridades do país vizinho. A ação foi coordenada por agentes do Operações de Remoção e Cumprimento da Lei (ERO).

Em 13 de julho de 2016, a Procuradoria Geral da República Mexicana notificou o ICE em San Antônio que Guerrero era procurado pela polícia por homicídio. “Deportar criminosos estrangeiros dos EUA é a prioridade do ICE”, disse Daniel Bible, diretor do órgão em San Antônio. “A cooperação entre os governos dos Estados Unidos e México resultaram que este fugitivo estrangeiro fosse entregue ao seu país nativo, onde ele será julgado por homicídio”.

Roberto havia sido preso por agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) na região de Eagle Pass (TX), em 22 de outubro de 2003. As autoridades permitiram que ele retornasse ao México no mesmo dia. Em 6 de outubro de 2015, os agentes o prenderam próximo a Del Rio (TX). Ele foi condenado de entrada ilegal e sentenciado a 10 dias de prisão. Após cumprir a pena, ele foi deportado ao México em 15 de outubro de 2015. Em 21 de maio de 2016, Guerrero tentou novamente entrar nos EUA próximo a Sanderson (TX), onde também foi preso por patrulheiros. Ele foi acusado e condenado por reentrar nos EUA depois de ter sido deportado; um juiz federal do Western District of Texas o sentenciou a 45 dias de prisão.

Em 5 de julho de 2016, o escritório do xerife do Condado de Travis assumiu a custódia de Guerrero depois que as autoridades em Austin (TX) o um mandado de prisão emitido tendo como base a acusação de ele ter dirigido intoxicado em 14 de setembro de 2012. Ele foi considerado culpado e sentenciado a 75 dias de prisão. Em 11 de julho de 2016, ele foi transferido para a custódia do ICE e transferido ao Complexo de Detenção do Sul do Texas em Pearsall, onde permaneceu até a última deportação.