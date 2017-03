Deputada alertou indocumentados sobre batida do ICE no Facebook

Michelle DuBois postou no Facebook a mensagem de que agentes de imigração realizariam batidas em Brockton (MA), na quarta-feira (29)

Após receber críticas pesadas de diversas partes do país por alertar os imigrantes indocumentados sobre o rumor de que agentes do Departamento de Imigração (ICE) realizariam uma batida migratória em Massachusetts, a Deputada Estadual Michelle DuBois (D-Brockton) defende sua postura. Na manhã de terça-feira (28), através de um comunicado em sua página no Facebook, ela alertou os indocumentados a “ficarem fora das ruas” e não abrir a porta se alguém desconhecido bater, depois que ela ouviu rumores de que o ICE planejava realizar uma batida na quarta-feira (29) em Brockton.

A atitude de Michelle provocou controvérsia nacional, especialmente depois que o Xerife do Condado de Bristol Thomas Hodgson tocou no assunto durante uma reunião do Subcomitê Congressional sobre o cumprimento das leis migratórias, considerando o comentário feito pela deputada “o mais ultrajante, o exemplo mais ultrajante” de políticos eleitos tentando sabotar os esforços federais no cumprimento das leis migratórias.

Na tarde de quinta-feira (30), durante uma entrevista ao jornal The Enterprise, DuBois rebateu as críticas recebidas por alertar os indocumentados sobre a suposta batida e discordou com a noção de que ela colocava os agentes de imigração em perigo. Ao invés disso, a deputada alegou que estava ajudando os imigrantes a conhecer os seus direitos e deixar o ICE saber que a suposta batida em Brockton estava comprometida.

“Eu tenho orgulho de mim”, disse DuBois. “Eu não tenho vergonha. Vivendo numa comunidade que é uma comunidade de imigrantes como Brockton, as pessoas me telefonaram chorando de medo do que poderia acontecer com elas. Então, o medo é real. A minha página no Facebook não incitou mais medo do que já existe”.

Entretanto, alguns políticos democratas e ativistas defensores do imigrantes admitiram que DuBois criou caos desnecessário e aumentou o medo na comunidade imigrante. O prefeito de Boston, Marty Walsh, alegou que alertar a comunidade sobre uma suposta batida migratória, especialmente baseada em informações imprecisas, pode provocar mais danos que benefícios. Já Janine Carreiro Young, diretora interina do Massachusetts Communities Action Network, disse que as boas intenções de DuBois teve boas intenções e gerou o diálogo construtivo sobre a situação, mas também “muito caos”, portanto, avisos baseados em rumores não deveriam ser repetidos.

Perguntada se o faria novamente, caso tomasse conhecimento de outro rumor sobre uma possível batida do ICE, a deputada não deu uma resposta definida. “Eu não decidi o que farei”, respondeu.

“Nós não sabemos se ele era falso ou não”, acrescentou ela, eleita representante do 10º Distrito de Plymouth em 2014.

O ICE não tinha planejado batidas em Brockton e também não realizou nenhuma prisão na cidade essa semana, até às 4 horas da tarde, de quinta-feira (30), segundo Shawn Neudauer, porta-voz do órgão na região da Nova Inglaterra.