Deputada brasileira participa de protesto contra a detenção de imigrantes

Ativistas realizaram a manifestação em frente ao escritório da Senadora Amy Klobuchar, em Minnesota

Uma multidão concentrou-se na calçada em frente ao escritório da Senadora Amy Klobuchar, em Minnesota, na terça-feira (3). Os manifestantes exibiram cartazes e exigiram que a Patrulha de Fronteira (CBP) fechasse os centros de detenção de imigrantes na Flórida e no Texas.

A passeata “Close the Camps” (Feche os centros, em tradução livre), organizada pelo grupo liberal e progressista MoveOn.org, participou da manifestação que visou pressionar o Congresso e a Casa Branca a encontrarem outras formas de manter detidos os imigrantes que atravessam clandestinamente a fronteira sem permissão.

“O fato de termos crianças sob a custódia dos EUA e serem maltratadas, desnutridas é uma crise humanitária da qual todos precisamos falar”, disse a deputada Alice Mann, democrata de Lakeville, médica e imigrante brasileira. “Queremos que o mundo saiba que Minnesota se preocupa com essas crianças e nós não toleramos, não vamos nos sentar e ficar em silêncio enquanto as crianças estão sendo maltratadas”.

A brasileira está entre os vários legisladores do estado que falaram durante a manifestação. A representante Hodan Hassan, de Minneapolis, disse que, como refugiada da Somália, ela simpatiza com as famílias imigrantes que estão fugindo da pobreza e da violência na América Central.

“Minha família veio aqui fugindo da guerra civil e solicitamos asilo”, disse a deputada. “Quando minha família estava procurando asilo, não conseguia imaginar minha mãe com dez filhos sendo rejeitados ou todos os filhos dela em um acampamento sem representação”.

A Patrulha da Fronteira e a Administração Trump sendo criticadas após testemunhas oculares relatarem superlotação, escassez de alimentos e condições insalubres nos centros de detenção que não foram projetados para lidar com um fluxo tão grande de imigrantes.

“Quando olhamos para as necessidades das crianças e os efeitos ao longo prazo que isso causará, é um problema contínuo e elas lidarão com isso a vida inteira”, observou a deputada Ginny Klevorn, democrata de Plymouth.