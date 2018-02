Deputada discursa 8 horas seguidas a favor dos “Dreamers”

Na defesa pelo DACA, Nancy Pelosi proferiu o discurso mais longo registrado na história da Câmara dos Deputados

Na quarta-feira (7), a líder da minoria na Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, estabeleceu um recorde quando discursou durante 8 horas seguidas a favor do programa que protege os jovens indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância, conhecidos como “Dreamers”. Calçando sapatos de salto alto e evitando pausas, Pelosi, de 77 anos, passou a maior parte do tempo lendo cartas escritas por indocumentados beneficiados pelo programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), cujo prazo para ser cancelado é 5 de março. A legisladora democrata da Califórnia citou a Bíblia e o Papa Bento, enquanto colegas de partido sentaram atrás dela em sinal de apoio. O Departamento de História informou que esse foi o discurso mais longo já registrado na Câmara dos Deputados.

“Vocês veem, essas pessoas estão sendo deportadas”, disse Pelosi depois de 6 horas de discurso. “Nós podemos fazer algo hoje para que pelo menos essas crianças se sintam integradas”.

Os comentários dela pareceram direcionados à ala liberal do próprio partido; a qual ficou enfurecida quando os democratas no Senado fecharam um acordo com os republicanos que poderia rapidamente prejudicar o esforço de resolver o impasse vivido pelos Dreamers.

O acordo no orçamento federal não inclui uma solução para o DACA. Pelosi havia dito que se oporia ao acordo do orçamento ao menos que os líderes do Partido Republicano (GOP) concordassem na votação do DACA pela Câmara dos Deputados A atuação de Pelosi não provocou impacto imediato nos líderes republicanos, que ainda não agendaram uma votação para o programa. AshLee Strong, porta-voz do porta-voz da Câmara dos Deputados, Paul Ryan (R-Wis.), disse que ele “já afirmou repetidamente que pretende apresentar uma proposta de reforma migratória e do DACA; a qual o Presidente apoie”.

Pelosi iniciou o seu discurso às 10 horas da manhã e terminou às 6:11 pm. No final, a voz dela tremia, dificuldades na pronúncia de algumas palavras e algumas tosses. Quando ela terminou, aproximadamente 50 democratas responderam com aplausos de pé, gestos de apoio, beijos e abraços. O lado republicano da Câmara estava praticamente vazio.