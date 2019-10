Deputada Eliana Pintor Marin concorre à reeleição em New Jersey

Filha de imigrantes portugueses, ela atua como administradora assistente do Condado de Essex

Na terça-feira (5), das 6:00 am às 8:00 pm, a Deputada Estadual Eliana Pintor Marin, de 39 anos, do 29º Distrito Legislativo na Assembleia Geral de New Jersey, no Condado de Essex, concorrerá à reeleição. Filha de imigrantes portugueses, ela nasceu e cresceu no bairro do Ironbound, em Newark, onde reside até hoje e mantém o seu escritório legislativo. Na mesma chapa eleitoral também concorrem Shanique Davis Speight, Juan M. Rivera Jr. e Romaine Graham, do Partido Democrata. Já a chapa republicana conta com John Anello, Jeannette Veras, Kristina Christoforou e Adam Kraemer.

Eliana foi nomeada para o cargo em 11 de setembro de 2013 para preencher a vaga de Alberto Coutinho depois da demissão dele. Após se formar na Mother Seton Regional High School, ela obteve os diplomas de Bacharel e Mestrado na St. John’s University, em Estudos Jurídicos e Política Governamental, respectivamente, antes de trabalhar para um banco de investimentos com sede no Brasil. Posteriormente, ela atuou como membro do Conselho Consultivo das Escolas Públicas de Newark.

A Deputada é filha de operários portugueses e a primeira em sua família a se graduar na universidade. Além do trabalho legislativo, ela é membro do Newark Portuguese Sports Club e diretora da Escola Portuguesa. Ela reside no bairro Ironbound de Newark com o marido, Anthony, e as filhas, Amélia e Aveline.

Em 11 de setembro de 2013, Coutinho renunciou ao cargo em meio a uma investigação sobre uma instituição de caridade estabelecida por seu pai, a Fundação Bernardino Coutinho. Na ocasião, uma convenção especial de 200 membros do Comitê Democrático do Condado de Essex escolheu Pintor Marin para preencher seu assento vago na Assembleia e para assumir sua posição nas eleições gerais de novembro de 2013.

Pintor Marin venceu a eleição em novembro de 2013 para servir os 2 anos restantes do mandato do ex-deputado e assumiu o cargo em 18 de novembro de 2013. Ela atua como administradora assistente do Condado de Essex, conforme o portal da Legislatura de New Jersey (https://www.njleg.state.nj.us).

Cada um dos 40 distritos da Assembleia Legislativa de New Jersey tem um representante no Senado Estadual e dois membros na Assembleia Geral Estadual.

Na quarta-feira (23), em reconhecimento ao seu trabalho para melhorar os negócios e a economia do estado, a Deputada Eliana Pintor Marin (D-Essex) foi nomeada Legisladora do Ano pela Câmara de Comércio de New Jersey na celebração semestral do grupo. Ela foi selecionada por seu histórico de votação, redação de projetos de lei e iniciativas destinadas a apoiar a comunidade empresarial de New Jersey. Como presidente do Comitê de Orçamento da Assembleia e membro do Comitê de Apropriações da Assembleia, Pintor Marin trabalhou para proteger os interesses dos empresários e promover o sucesso das pequenas empresas.

“É uma honra absoluta receber esse reconhecimento”, disse ela. “Quando nossos negócios prosperam, nossas comunidades florescem. Não pararei de trabalhar para promover a economia de nosso estado e criar mais oportunidades para as empresas encontrarem sucesso. Parabéns aos senadores Perez e Corrado e ao Deputado Bucco por compartilharem esta homenagem”,

Ela foi homenageada durante a recepção dos Prêmios Legislativos e Empresariais da Câmara de New Jersey, no Fiddler’s Elbow, em Bedminster, no Condado de Somerset.

. Instruções eleitorais:

O Comité Eleitoral Estadual informa aos eleitores para que eles leiam com cuidado as instruções nas cédulas de votação, pois isso ajudará a agilizar o tempo no dia das eleições. Todos os eleitores que puderem devem votar o mais cedo possível para evitar possíveis congestionamentos nas urnas eleitorais. Os interessados podem obter informações e material em espanhol através do tel.: (973) 621-5037. As diretrizes foram formuladas tendo como base o Ato Federal de Direitos para Votar de 1965, segundo emenda.