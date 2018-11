Deputado é reeleito atrás das grades no TX

Ron Reynolds foi condenado a 1 ano de detenção e não tinha candidato oponente

Na terça-feira (6), um membro do governo estadual do Texas, que atualmente serve a pena de 1 ano por permitir solicitação proibida de seu escritório de advocacia, celebrou a reeleição atrás das grades. O Deputado Estadual Ron Reynolds (D-Missouri City) concorria sem opositores o Distrito 27 do Texas e conquistou mais de 45 mil votos durante a eleição, segundo o canal local KXAN-TV.

Reynolds foi condenado em 2015, mas passou três anos apelando a condenação. A licença de advogado dele foi suspensa em maio de 2016. Desde que foi condenado de 5 delitos menores, ele poderá legislar enquanto estiver na cadeia. As leis no Texas não forçam políticos a deixar seus cargos em consequência de delitos não graves cometidos.

A legislatura no Texas se reunirá para a próxima sessão em janeiro de 2019. Na ocasião, Reynolds ainda poderá estar atrás das grades, mas o jornal Texas Tribune publicou que a pena dele poderá ser reduzida por bom comportamento.