Desaparecido, brasileiro estava preso pelo ICE e será deportado

O carioca Luiz Phillipe de Lima Silva estava sumido desde a noite de domingo (26)

Desde a noite de 26 de fevereiro, amigos e parentes procuravam o paradeiro de Luiz Phillipe de Lima Silva, de 20 anos, natural do Rio de Janeiro, morador em Bridgeport (CT). Ele trabalhava como montador de móveis e imigrou para os Estados Unidos em novembro do ano passado. Na ocasião, Luiz teria dito ao rapaz com quem compartilha o apartamento que se encontraria com um amigo para conversar e “pôr o papo em dia”, entretanto, não atendia as ligações telefônicas, não compareceu ao trabalhou e nem voltou para casa.

Preocupados, amigos circularam no Facebook um pôster com a imagem de Luiz na busca por qualquer informação que levasse ao seu paradeiro, assim como buscas realizadas em hospitais e delegacia de polícia. Entretanto, na manhã de terça-feira (28), eles descobriram que na realidade Silva havia sido detido pelas autoridades após comparecer à uma audiência de imigração. O jovem entrou clandestinamente nos EUA através da fronteira com o México e, na ocasião, foi pego e autuado por patrulheiros.

A audiência estava marcada para a segunda-feira (27) e, mesmo sem saber falar inglês, Luiz Phillipe não comentou com ninguém e teria comparecido desacompanhado e sem um advogado de imigração. Atualmente, ele está preso no Centro de Detenção do Departamento de Imigração (ICE) em Hartford (CT), enquanto aguarda o processo de deportação.

“Essa era a primeira Corte dele, mas ele não comentou com ninguém que seria essa semana. Acredito que ele tenha ido sozinho, sem advogado de defesa nem nada do tipo. Ele não conhecia nada, nem sabia como funcionava essas questões na Corte”, relatou Natália, prima de Luiz, ao jornal Brazilian Times.