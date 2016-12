Desaparecido tentou embarcar nas Bahamas mesmo deportado, diz irmã

Além do Arlindo Jesus dos Santos, estão entre os desaparecidos outros dois mineiros

Natural de Rondon do Pará, no interior do Pará, e morador de Belo Horizonte, Arlindo de Jesus Santos, de 31 anos, está entre os 19 brasileiros que sumiram no mar do Caribe no fim de semana. A irmã dele, Ivanilza Jesus Santos, conta que o irmão já havia sido deportado e tantava voltar aos Estados Unidos. “Oito anos lá e ele foi deportado. Depois, ficou no Brasil dois anos e estava tentando ir de novo”, disse ela.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o barco em que Arlindo estava teria feito uma travessia das Bahamas e ia em direção a Miami. O grupo teria embarcado no dia 6 de novembro e, desde então, não fizeram mais contato com os parentes. Sem notícias sobre o paradeiro do irmão, Ivanilza e a família aguardam ansiosamente por notícias.

Paulo Silva, amigo da família, morou com Arlindo nos Estados Unidos durante sua passagem pelo país, de 2005 a 2013. Ele conta que o amigo buscava mais uma vez “tentar a vida” por lá.

Além do Arlindo Jesus dos Santos, estão entre os desaparecidos dois mineiros: Márcio Pinheiro de Souza e Renato Soares de Araújo, ambos da cidade de Sardoá, no Vale do Rio Doce. O nome dos outros brasileiros ainda é desconhecido.

O Itamaraty informou à rádio CBN que a embaixada brasileira em Nassau, capital das Bahamas, está em contato constante com familiares, com autoridades do país caribenho e com os Estados Unidos. Ainda segundo o Itamaraty, a guarda costeira americana e a das Bahamas fazem buscas constantes no percurso que eles fariam à procura de vestígios de um possível naufrágio, mas, até o momento, nada foi encontrado.

A possibilidade de prisão do grupo nas Bahamas também não foi descartada, mas, segundo o Itamaraty, não existem registros de brasileiros em nenhuma penitenciária do país.