Desemprego pode atingir 20% se pacote contra o coronavírus não passar

O Secretário Steven Mnuchin citou a possibilidade em uma reunião a portas fechadas na noite de terça-feira (17) com senadores republicanos

O secretário do Tesouro Nacional, Steven Mnuchin, disse que o índice de desemprego nos EUA pode subir para 20%; se o Congresso não aprovar um pacote de estímulo no combate ao coronavírus no valor de US$ 1 trilhão. Ele compartilhou a possibilidade potencialmente desastrosa em uma reunião a portas fechadas na noite de terça-feira (17) com senadores republicanos.

O Secretário tentou convencer os legisladores republicanos a aprovarem o pacote de resgate que incluiria cheques para as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras em meio ao surto de coronavírus que varre o país. A porta-voz de Mnuchin, Mônica Crowley, disse que ele não estava emitindo uma previsão econômica, mas apenas ilustrando os riscos potenciais caso nada seja feito com relação à pandemia.

“Durante a reunião com os republicanos do Senado hoje, o secretário Mnuchin usou vários exemplos matemáticos para fins ilustrativos, mas ele nunca deu a entender que seria esse o caso”, disse Mônica em comunicado por e-mail.

“Esta é uma situação muito única para a economia. Colocamos uma proposta sobre a mesa que injetaria um trilhão de dólares na economia que está acima dos US$ 300 bilhões do adiamento do prazo de entrega das declarações do imposto de renda pela Receita Federal”, disse ele.