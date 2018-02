Designer brasileiro é destaque na moda em Nova York

Júlio César mantém um estúdio de criação no Brasil e outro nos Estados Unidos

O designer de modas Júlio César, natural de Mossoró (RN), de 48 anos, é um dos inúmeros brasileiros que imigraram para os Estados Unidos na década de 90 e conquistaram o “sonho americano”. Aos 17 anos, ele mudou-se para São Paulo, onde trabalhou na produção da Folha de São Paulo, até conseguir uma bolsa de estudos para aprender inglês em Londres, onde viveu durante 2 anos e meio. Após mudar-se para Nova York, ele descobriu a vocação para as Artes Plásticas e acabou estudando moda no renomado Fashion Institute of Technology (FIT), da Universidade Estadual de Nova York, e estagiou com alguns dos mais famosos profissionais do ramo na Big Apple.

Desde a infância, César nutriu o interesse pelas artes, elemento fundamental em sua evolução como artista. Ainda jovem, ele cultivou uma atração especial por música, livros e pintura, sendo influenciado pelo folclore regional nordestino. Morando nos EUA desde 1993, ele teve a oportunidade de entrar em contato com outras vertentes culturais e a oportunidade de desenvolver o talento criativo, especialmente o uso da técnica de colagem em tecidos. Ele tem atuado no mundo da moda há mais de 23 anos e já exibiu suas criações em museus renomados, como o “New Museum, e vários desfiles de moda em New York City.

Além de outras técnicas usadas, a colagem em tecidos é a que ele mais usa. Como consequência, ele tornou-se um profissional respeitado no mundo da moda pelo fato de criar e desenvolver as suas próprias técnicas. Criativo, produz peças que são consideradas fortes, coloridas e fascinantes. A qualidade e originalidade são elementos usados pelo designer que se destacam à primeira vista.

Ao longo de mais de 2 décadas, Júlio já produziu peças sofisticadas e criativas com outros profissionais nos EUA. No seu currículo estão Koos van der Akker, Sherry Bronfman, Lauren Hutton, Christian Francis Roth, Amy Matto, Julie Belafonte, Alyce Santoro, David Hecht, Sangam, Schaumburg Center, Designtex, D’addario e Walter Telford.

Com um estúdio em Natal (RN), César divide o seu tempo entre o nordeste brasileiro e Nova York, onde atua ativamente. O fascínio pela música, livros, filmes, viagens e o apoio da família e amigos são fontes de inspiração para seus trabalhos.

Buscando se manter “antenado” com a evolução do tempo, os trabalhos de César deixam transparecer uma certa preocupação com a manutenção do meio-ambiente. Provavelmente, ele é o primeiro designer brasileiro a ter criado um vestido de fita cassete. As peças apresentam um aspecto “inconsciente” sem deixar de transparecer a preocupação consciente com o uso da matéria-prima e o impacto causado no planeta.

“É um prazer enorme. O desejo de que tudo isso não seja só ‘moda’; que seja algo duradouro. Uma semente que futuramente gere frutos maravilhosos, com sabores tão doces e exóticos quanto a sua origem”, disse César à ONG EcoDesenvolvimento.org.

Os trabalhos de Júlio César podem ser conferidos em seu website: www.juliocesarnyc.com