Designer de moda, Cleo Monteiro, mostra coleção em desfile beneficente

Marcando mais uma etapa de sua trajetória como Designer de Moda nos EUA, a brasileira Cleo Monteiro apresentou parte de sua nova coleção para 2018, no último domingo, dia 15, durante desfile na cidade de Bridgeport, em Connecticut, engajando-se à campanha Outubro Rosa, com a participação de portadoras de câncer. Na passarela – Projeto Amor e Cura–, a presença de modelos, que desfilaram com o cabelo preso por um lenço, em solidariedade a autoestima de mulheres que perderam o cabelo durante sessão de quimioterapia.

“O desfile foi uma forma de dizer às mulheres que perderam cabelo, durante tratamento contra o câncer, de que elas não devem jamais perder a autoestima. Convidei algumas delas para desfilar porque a passarela representava naquele momento um passo decisivo, impulsionando valores, resgatando a si mesma. Uma oportunidade de dizer: ‘estou aqui, vejam como sou bela e posso superar os inconvenientes da vida”, comenta Cleo Monteiro.

“A roupa para uma mulher tem um significado muito especial, não apenas de vaidade, mas de poder reconhecer em si a beleza, uma forma de identidade. E não importa se tem curvas perfeitas. O essencial é poder sentir-se radiante e mostrar isso às pessoas do seu convívio”, relata a Designer. “Quando desenho um vestido, a minha preocupação é que a mulher seja valorizada. O meu processo de criação tem isso como meta: a valorização da mulher”.

Desde menina, Cleo Monteiro já desenhava modelos de vestidos para as amigas no colégio e, com paciência, ia para a máquina de costura e confeccionava as roupas. O primeiro elogio e reconhecimento ao seu talento, aconteceu em São Paulo, oportunidade em que desenhou e confeccionou o vestido de uma amiga, convidada para evento de notáveis.

“As pessoas na festa ficaram deslumbradas com o vestido e queriam saber quem era a estilista que o tinha feito, quando, pela primeira vez recebi cumprimentos dos organizadores da festa, que me convidaram para fazer um desfile”, lembra Cleo Monteiro.

O seu processo de criação, segundo a mineira, geralmente acontece no período da manhã, depois de uma série de avaliações quanto às novas tendências da moda na Europa, nos EUA e no Brasil. “Faço um consenso de tudo o que está acontecendo e crio os meus modelos. É assim que funciona”, revela a Designer de Moda.

Da cidade de Poços de Caldas (MG), Cleo Monteiro vem se destacando com seu trabalho em criação de moda, marcando presença em importantes eventos nos EUA, como aconteceu na White Party, que reuniu empresários, artistas e ilustres convidados. Ela cursou Psicologia, mas tem se dedicado aos trabalhos de criação de modas, tendo vestido socialites no Brasil e mulheres de bom gosto nos EUA.

Cleo Monteiro foi convidada para mostrar a sua nova coleção 2018, em São Paulo, no evento organizando por Sonia Apolonio, no Ibirapuera. Vale lembrar que no desfile em Bridgeport, participaram as seguintes modelos, Mary Brown, Raissa, Phoede, além de mulheres convidadas.