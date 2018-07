Detenção de crianças imigrantes gera indústria bilionária

A verba governamental subiu de US$ 74.5 milhões em 2007 para US$ 958 milhões em 2017

A detenção de crianças imigrantes se transformou em uma indústria em ascensão nos EUA que agora fatura US$ 1 bilhão por ano. Esse volume representa 10 vezes mais que os gastos na última década, segundo uma análise da agência de notícias Associated Press.

Verba para serviços humanos e de saúde nos abrigos, assistência social e outros serviços de bem-estar infantil para as crianças desacompanhadas e separadas subiu de US$ 74.5 milhões em 2007 para US$ 958 milhões em 2017. Além disso, as autoridades estão revendo uma nova rodada de propostas em meio ao esforço crescente da Casa Branca para manter as crianças imigrantes sob a custódia do governo.

Atualmente, mais de 11.800 crianças, de alguns meses de idade a 17 anos, estão alojadas em cerca de 90 instalações em 15 estados: Arizona, Califórnia, Connecticut, Flórida, Illinois, Kansas, Maryland, Michigan, New Jersey, Nova York, Oregon, Pensilvânia , Texas, Virgínia e Washington. Elas estão sendo mantidas enquanto seus pais aguardam o processo de imigração ou, se foram detidas desacompanhadas, elas serão avaliadas para possível aplicação de asilo.

Em maio, o governo iniciou licitações de propostas para 5 projetos que podem totalizar US$ 500 milhões leitos, cuidados terapêuticos e “cuidados de segurança”, ou seja, a contratação de guardas. Mais contratos são esperados para licitações em outubro.

O porta-voz do HHS, Kenneth Wolfe, disse que a agência iniciará licitações “com base no número de leitos necessários para prover cuidados apropriados para menores no programa”.

As instalações atuais incluem locais para abrigar crianças que o governo Trump considera “idade tenra”, normalmente com menos de 5 anos. Três abrigos no Texas foram designados para crianças pequenas e bebês, inclusive em tendas em Tornillo (TX) e um abrigo provisório de tendas e prédios em Homestead (FL) abrigam adolescentes mais velhos.

Na última década, os maiores beneficiários do dinheiro público foram a Southwest Key e a Baptist Child & Family Services, revelou a análise da AP. De 2008 até hoje, a Southwest Key recebeu US$ 1.39 bilhão em subsídios para operar abrigos e a Baptist Child & Family Services você recebeu US$ 942 milhões.

Os beneficiários do dinheiro são organizações sem fins lucrativos, religiosas e entidades com fins lucrativos. As Organizações geralmente se concentram na habitação e detenção de jovens em risco, mas o foco mudou para imigrantes quando dezenas de milhares de crianças da América Central começaram a chegar na fronteira EUA-México nos últimos anos. Elas são contratadas para o governo pelo Departamento de Saúde & Serviços Humanos; a agência federal que administra o programa que mantém as crianças imigrantes sob a custódia. Organizações como a Southwest Key insistem que as crianças são bem cuidadas e que a grande soma de dinheiro é necessária para abrigar, receber, transportar, educar e fornecer cuidados médicos para as crianças enquanto milhares delas cumprem com as regulamentações governamentais e ordens judiciais.