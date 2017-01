Dinheiro para a construção do “muro de Trump” ainda é mistério

O presidente reiterou que o dinheiro dos contribuintes seria usado para iniciar as obras e o México posteriormente reembolsaria

A população pode confiar que a administração Trump reembolsará “em 100%” os contribuintes pelo custo do muro ao longo da fronteira com o México, como ele prometeu durante a entrevista concedida ao ABC News, na noite de quarta-feira (25)? Ele pareceu ignorar que o presidente mexicano tem recusado ferrenhamente a pagar sequer 1 centavo pelo plano e as centenas de pessoas que o acusam de não terem sido pagas apropriadamente pelo trabalho que realizaram para ele. Até o momento, de onde sairá o dinheiro para a construção do muro ainda permanece um mistério.

A determinação de Trump de construir o polêmico muro parece inabalada. Ainda na quarta-feira, a sua administração alegou, sem apresentar provas, que os imigrantes indocumentados custaram ao presidente eleito 3 milhões de votos. No final do dia, ele assinou o decreto que permite o início da construção do muro que separará fisicamente os EUA do México, a principal promessa de sua campanha eleitoral.

. Americanos pagarão início da obra:

Durante a entrevista para o ABC News, a primeira desde a posse, Trump reiterou a promessa de que o dinheiro dos contribuintes seria usado para iniciar a construção do muro. A quantia seria reembolsada posteriormente pelo governo mexicano.

Os contribuintes americanos serão reembolsados “100% posteriormente por qualquer transação que fizermos com o México”, disse Trump durante a entrevista, acrescentando que a construção do muro começará daqui a poucos meses. Aparentemente, a única coisa que rivaliza a consistência da sua retórica de campanha: Nós construiremos um muro! Nós substituiremos o ObamaCare com algo “muito melhor, bastante melhor, bastante melhor! Nós faremos a América grande novamente!” São as constantes falhas do magnata do mercado imobiliário em pagar adequadamente os empregados e empresas que trabalharam para ele ao longo dos anos. Mesmo durante sua campanha eleitoral, Trump teria lesado um grupo de dançarinos pré-adolescentes que se apresentou em um de seus comícios.

. Ações judiciais contra Trump:

Segundo analistas da construção civil, a construção do muro na fronteira poderá custar até US$ 20 bilhões. A dimensão da obra é tão grande que Trump poderá ser o responsável pela “oitava maravilha do mundo”, caso ele já não tivesse usado essa expressão quando inaugurou o cassino Taj Mahal em 1990. Na época, o cassino em Atlantic City custou US$ 1 bilhão e pediu falência na justiça no ano seguinte. Recentemente, ações judiciais continuam a ser apresentadas por companhias que prestaram serviços ao Trump International Hotel, em Washington-DC, inaugurado no final de 2016.

Trump rebateu que os trabalhadores e companhias contratados por ele não prestaram bons serviços, alegação defendida por sua filha, Ivanka Trump, durante a campanha eleitoral.