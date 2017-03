Diogo Faria mostra sucessos no Delícias de Minas

Sucesso no estilo sertanejo universitário, o cantor e compositor se apresentará na sexta-feira (10), em Newark

Na sexta-feira (10), às 10:00 pm, o cantor e compositor Diogo Faria, revelação do sertanejo universitário, se apresentará no restaurante Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. Responsável pelo hit “Elas Ficam Loucas”, as mulheres não pagam ingresso nessa noite para assistir ao cantor, cujas canções também são populares entre algumas estrelas do futebol brasileiro.

Natural de Campina Grande (PB), Diego já compôs sucessos para outros cantores como Bruno & Marrone, para quem escreveu “Te amo feito louco”, Edson & Hudson, que gravaram “Não vou dar moral”; e Jorge e Matheus, que ficaram com “A carne é fraca”. Mas ele queria uma música que grudasse, e que tivesse uma coreografia fácil. A solução veio quando ele ouviu “Elas ficam loucas”, da banda “Forró Sacode”. Ele fez um acordo com a banda, gravou com exclusividade e, depois de um mês tocando nas rádios do Brasil, já vê sua música sendo umas das mais executadas.

A conquista da simpatia dos jogadores veio através de Adriano Imperador, a quem foi apresentado durante um jantar em São Paulo. O jogador gostou do som de Diego e se interessou até em ser seu empresário. No mesmo jantar, ele conheceu Bill, do Santos, que o ajudou na letra, acrescentando a parte do “dedinho na boca” em “Elas ficam loucas”. A coreografia da canção já foi utilizada na comemoração de gols de craques como Fred, Ronaldinho Gaúcho, Paulo André, entre outros.

Confiante, Diego comentou acreditar no futuro do estilo sertanejo universitário. “O sertanejo só mudou com o tempo. As pessoas dizem que vai passar, vai passar, mas essa onda já vai fazer 8 anos. O que importa é a alegria que o artista leva para o povo”, disse ele.

No salão Ciano Silvino já passaram grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB) para se apresentarem ao público em New Jersey. Estiveram vários artistas de renome, como Lula Barbosa, Léo Maia, Jorge Vercillo, Paulinho Pedra Azul, Celso Adolfo, Guilherme Arantes, Flávio Venturini, Léo Nascimento e as bandas Arriba Saia, Bonde do Forró, entre outros. As apresentações são no estilo “pocket show”, respeitando as dimensões do salão. O restaurante Delícia de Minas fica localizado na 168 McWorther St., no bairro do Ironbound, em Newark. Informações e reservas de ingressos através do tel.: (973) 589-1920.