Diplomata brasileira é encontrada morta na calçada em Chicago

Na manhã de sábado (27), a diplomata Cynthia Altoé Vargas Bugané, de 53 anos, natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), foi encontrada inconsciente e caída na calçada do primeiro bloco da North Wabash Avenue, no bairro Loop, em Chicago (ill.). Agentes do Departamento de Polícia de Chicago e paramédicos do Condado de Cook foram enviados ao local, aproximadamente às 9 e meia da manhã. Os paramédicos constataram a morte da brasileira no local. As informações são do jornal Chicago Sun Times.

Cynthia morava a poucos quarteirões de onde foi encontrada. Uma autópsia conduzida posteriormente por médicos legistas constatou que a causa do falecimento havia sido o trauma provocado pela queda de um lugar alto, caracterizando suicídio. Detetives da Área Central estão conduzindo a investigação, informou a polícia.

Em n0ta no website, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) confirmou o falecimento de Cynthia Altoé Vargas Bugané.

“O Ministério das Relações Exteriores informa, com grande pesar, o falecimento da diplomata Cynthia Altoé Vargas Bugané, ocorrido ontem na cidade de Chicago (Ill.). A ministra Cynthia Bugané, de 53 anos, exercia a função de cônsul-geral adjunto no Consulado Geral do Brasil em Chicago. Aos familiares e amigos da diplomata, o Ministro Ernesto Araújo e sua esposa, Maria Eduarda, em nome de toda a Casa, estendem suas profundas condolências e solidariedade”, diz a mensagem.

Cynthia é filha de Ronaldo Vargas com a vargem altense Yeda Altoé Vargas, membro de histórica família do distrito de Jaciguá (ES). Segundo pessoas mais próximas, ela sofria de depressão e o corpo dela foi cremado em Chicago (Ill.).