Diretor brasileiro concorre ao “Strawberry Theater Festival” em NY

Após encerrar temporada de sucesso no BAM (Brooklyn Arts Museum) com a internacionalmente consagrada ‘Royal Shakespeare Company’, este brasileiro esta’ com tudo e não esta prosa. “Tô na área se me derrubar é pênalti sem direito a barreira!” É com esse lema na cabeça que o ator e escritor maranhense, Victor Vauban Júnior, vêm derrubando barreiras e criando espaço para sua criatividade aqui Estados Unidos desde que chegou em 2003. Esse nordestino traz com ele o orgulho de seu povo, o que o inspira á usar e abusar da sua criatividade. Desde que chegou à Nova York ele escreveu diversos textos, e produziu várias de suas peças, o que o tornou uma figura constante nos festivais de teatro de Nova York.

Este maranhense sonhador através de suas peças tornou-se um escritor bastante prolífico no circuito off-Broadway e off-off-Broadway. Além disso, suas peças têm sido apresentadas no consagrado Teatro Clássico do Harlem Workshop, onde apenas dramaturgos com peças de alta relevância são convidados. Ele tem sido uma presença constante nos festivais de teatro mais disputados de Nova York, entre eles o Thespis Theatre Festival, Mid-Manhattan International Theatre, o Manhattan Repertory Theatre, e recentemente o “Strawberry Theater Festival” que o convidou para participar da sua seleção.

Sua peça “Martin’s T.R.U.TH.” foi selecionada pelo “Strawberry Theater Festival” e no mês de maio estará concorrendo nas categorias de melhor peça, melhor diretor e melhor ator. O “Strawberry Theater Festival” é dos mais consagrados nos pais e não para de crescer recebendo centenas de submissões do país inteiro. “Esta é a minha primeira participação no ‘Strawberry’ e eu estou bastante contente com o nosso trabalho e a importante mensagem que a peça traz”, diz o maranhense, “esse é um trabalho de intensidade dramática muito grande, uma vez que aborda temas sociais que afligem a nossa sociedade desde os primórdios”.

Nesta peça, o ator e diretor relata a saga de um jovem americano que após um conflito com um policial, se encontra atrás das grades e começa refletir na sua vida desde a infância. Com essa abertura o escritor Maranhense faz um paralelo entre a ascensão do ex-presidente Obama ao posto de presidente da nação mais ponderosa do mundo e milhares de homens de côr ao redor do mundo que não conseguem similar façanha e muitas vezes acabam atrás das grades.

A peça traz como protagonista o ator, Americano Xavier Michael que também é escritor, personalidade do YouTube e modelo. “Martin’s T.R.U.T.H.” é uma história importante de dor e abandono. “Eu estou absolutamente feliz em dar vida a este personagem e trazer á tona temas difíceis de serem abordados”, diz o ator.

O elenco também é composto pôr Duke Williams, que interpreta “Ugly Dog”, um homem em constante conflito interno desde que perdeu a sua esposa de forma trágica. Janet Conroy-Quirk que interpreta um oficial de policia sem paciência para lidar com pessoas que não seguem a lei; e Valery Vincent que interpreta Kavera, um homem que foi abandonado pela mãe aos cinco anos de idade e que nunca consegui superar a dor e o sofrimento do trauma.

As futuras apresentações da peça acontecem de acordo com a classificação na competição: Premier: 19 de maio, às 3:30 pm, sábado e domingo, às 1:00 pm. Para mais informações, ligar para a bilheteria: (646) 623-3488. Local: At Theatre 54 @ Shetler Studios, na 244 West 54th St., 12th Floor, Manhattan (NY), entre a 7th & 8th Avenues. Trens: B,D,E para a 7th Avenue ou #1 para a 50th Street.