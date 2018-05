Diretor do Departamento de Imigração anuncia aposentadoria

No verão de 2017, Thomas Homan foi duramente criticado após dizer que os indocumentados “deveriam ter medo”

Na segunda-feira (30), o diretor interino do Departamento de Imigração (ICE) em Newark, Thomas Homan, anunciou abruptamente a sua saída do órgão; mesmo que o Presidente Donald Trump o tenha escolhido para ocupar permanentemente o cargo. Ele confirmou que se aposentará em junho, alegando que planeja passar mais tempo com a família dele. Durante o comunicado, ele aproveitou a oportunidade e criticou a mídia.

“Eu estou honrado e inspirado pelos 20 mil americanos patriotas que atuam nesse órgão e protegem a nossa nação; especialmente devido às críticas falsas e injustas da parte dos políticos e da mídia”, disse ele através de um comunicado.

Em novembro de 2017, Trump indicou Homan para ser o diretor permanente, entretanto, a nomeação dele ficou suspensa no Senado, onde os democratas têm demonstrado preocupação com relação à sua postura radical no que diz respeito à imigração. Inicialmente, ele foi indicado pelo ex-presidente Barack Obama em 2013.

O diretor interino tem sido um apoiador forte da postura austera da administração Trump com relação às políticas migratórias. Em decorrência disso, a prisão dos imigrantes indocumentados sem antecedentes criminais disparou durante o mandato dele.

Como o Presidente, Homan tem pressionado a favor do cumprimento agressivo das leis migratórias. Ele tem defendido a deportação de todos os imigrantes indocumentados, tenham antecedentes criminais ou não. No verão de 2017, ele foi duramente criticado depois de dizer que os imigrantes indocumentados “deveriam ter medo”.

Ex-agente da Patrulha da Fronteira (CBP), que liderou o órgão quando as prisões de imigrantes aumentou na ocasião 40%, Homan foi nomeado em novembro de 2017 por Trump para ocupar o cargo de diretor do ICE. Entretanto, a nomeação dele foi suspensa, pois o Departamento de Segurança Nacional (DHS) nunca apresentou a documentação exigida. Conforme o The Wall Street Journal, o atraso da entrega da papelada foi resultado em parte da hesitação de Thomas, que se sentiu frustrado e sabotado pela secretária do DHS, Kirstjen Nielsen, incluindo quando ela não deu seguimento à recomendação dele de separar pais e filhos detidos na fronteira dos EUA com o México para que tais pais pudessem ser acionados judicialmente. Através de um memorando, Nielsen elogiou Homan e o escritório dela alegou que o Journal interpretou equivocadamente a relação entre ambos.

“A decisão em deixar o serviço federal após mais de 34 anos e agrodoce, mas a minha família tem sacrificado muito para que eu sirva e é hora de focalizar neles”, disse Homan através de um comunicado.