Diretor do ICE espera agradecimentos por “remover perigo à população”

Thomas Homan disse que as autoridades na Califórnia deveriam agradecer os agentes de imigração

O diretor do Departamento de Imigração (ICE), Thomas Homan, disse que os legisladores na Califórnia deveriam agradecê-lo pela “remoção da ameaça à população”, ao invés de impedir que os imigrantes indocumentados sejam deportados. Durante uma entrevista ao canal de TV Fox News, na quinta-feira (8), ele disse que a prefeita de Oakland (CA), Libby Schaaf e outros congressistas na Califórnia deveriam demonstrar gratidão aos agentes do ICE que prendem e removem os indocumentados.

“Eu acho que a Prefeita de Oakland e os representantes do Congresso na Califórnia deveriam me enviar cartas de agradecimento pela remoção de ameaças à segurança pública”, disse Homan.

Ele também criticou a senadora da Califórnia, Kamala Harris, acusando-a de montar um “jogo político” para esconder a agenda real do ICE. O Diretor alegou que tentou se reunir com Harris e a Senadora Dianne Feinstein ao longo dos últimos meses para explicar os objetivos do órgão.

“Eu tentei me reunir com Kamala Harris e Dianne Feinstein em três ocasiões diferentes nos últimos dois meses para explicar à elas o que o ICE estava fazendo. Ela cancelaram todos esses enconteros”, alegou Homan. “Elas não querem tomar conhecimento dos fatos”.

Os comentários do Diretor foram feitos depois que ele leu uma lista dos crimes que teriam sido cometidos pelos imigrantes indocumentados detidos durante as batidas do ICE. Schaaf gerou controvérsia ao emitir um alerta antes da ocorrência das batidas num esforço para ajudar 800 imigrantes.

Na quarta-feira (7), o Procurador de Justiça Jeff Sessions também criticou a Prefeita durante um simpósio em Sacramento (CA). Ele disse que o alerta de Schaaf foi um “ato irresponsável”.

Em janeiro desse ano, o Conselho Municipal de Oakland votou a favor de impedir que qualquer órgão municipal ajude o ICE antes, durante e depois de qualquer batida migratória no perímetro da cidade. A votação unanime ocorreu um dia depois que o jornal San Francisco Chronicle publicou que o ICE planejava prender pelo menos 1.500 imigrantes indocumentados.