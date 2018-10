Diretor escolar diz que indocumentados “sujam” os EUA

William Dugat foi afastado administrativamente enquanto ocorre a investigação sobre o incidente

O diretor de uma escola de ensino fundamental (8º ano), que teria chamado os imigrantes indocumentados “estrangeiros ilegais” que tendem a tornar os EUA num “país sujo” foi afastado de suas funções. “Nós tomamos conhecimento da postagem na sexta-feira (26). Nós não apoiamos ou acatamos as ações e comentários dele. Ele foi afastado administrativamente enquanto ocorre a investigação sobre o incidente”, disse Sheila Adams, porta-voz da Lufkin Independent School District, no Texas.

O diretor William Dugat, da Lufkin Middle School, aparentemente escreveu os comentários no Facebook com relação à fotografia do candidato democrata Beto O’Rourke, que disputa uma vaga ao Senado, segundo o canal de TV KTRE, que publicou a imagem da postagem deletada.

“Eu me preocupo com a posição dele em relação a alguns assuntos, especialmente o cuidado de saúde universal, pois há tantas pessoas que vivem sem cuidados básicos e o meio-ambiente porque tenho medo que meus filhos e netos não tenham água limpa para beber”, postou a internauta Zoie Lovejoy sobre O’Rourke. “Estas são as minhas prioridades, eu sei que elas possam ser diferentes das suas, mas tudo bem porque somos adultos maduros, portanto, podemos discordar de temas, mas ainda assim sermos civilizados uns com os outros”.

William teria respondido: “Eu me preocupo com o fato de os EUA se parecer com o México e a América Latina, pois tantos estrangeiros ilegais são recebidos em nosso país. Eu acho que estamos fadados a ter um país sujo de qualquer forma”.

A reação principal no Facebook é a de que Dugat tem o direito de exercer a “liberdade de fala” e que o distrito escolar de Lufkin deveria ter “vergonha” de disciplinar o diretor.