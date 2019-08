Diretor que proibiu livros “indecentes” em escola é acusado de pedofilia

Phillip Todd Wilson proibiu que as obras “Twisted” e “Lessons of a Dead Girl” fosse ensinadas aos alunos calouros numa escola em Kentucky

O diretor de uma escola vocacional em Kentucky é acusado de possuir e distribuir pornografia infantil; 10 anos depois de ter proibido livros de “pornografia leve” e conteúdo homossexual. Phillip Todd Wilson, de 54 anos, foi detido na terça-feira (27) depois que patrulheiros receberam a denúncia de que tinha posse de imagens explícitas envolvendo menores de idade e, possivelmente, distribuindo as imagens chocantes, informou a Polícia Estadual de Kentucky.

Wilson, diretor da Clark County Area Technology Center em Winchester, enfrenta 15 acusações de posse e distribuição de pornografia infantil, disseram as autoridades. Ele não é mais funcionário da escola, informou um porta-voz do Departamento de Educação de Kentucky.

Em 2009, Phillip era diretor de uma outra escola no estado quando pais de alunos reclamaram de várias novelas para adultos jovens que eram ensinadas nas aulas, como “The Canterbury Tales” e “Beowulf”. Os pais alegaram que as obras continham assuntos polêmicos como sexo, abuso infantil, suicídio e uso de drogas e que eles eram inapropriados para os estudantes calouros. Os livros criticados incluíam “Twisted” de Laurie Halse Anderson e “Lessons of a Dead Girl” de Jo Knowles, que destacou a ironia das acusações enfrentadas por Wilson.

“Eu era uma escritora novata naquela época em que tudo aconteceu e a cobertura da imprensa foi massiva”, postou Knowles no Facebook.

Wilson conseguiu banir a obra de Knowles na Montgomery County High School alegando o conteúdo “inapropriado e homossexualidade”.

“Eu disse para alguns amigos ontem a noite quando soube da notícia, ‘você não pode simplesmente inventar essa me*da”, comentou a escritora.

O ex-diretor foi autuado na terça-feira (27) e enviado ao Centro de Detenção do Condado de Clark sob a fiança de US$ 25 mil, mas foi liberado na sexta-feira (30). Um juiz apresentou a alegação de inocente em nome do réu, que teve a audiência preliminar agendada para a quarta-feira (4).